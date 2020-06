Samantha Marie Ware se je oglasila prva in povedala, da je bilo sodelovanje z Leo Michele pravi pekel, saj naj bi igralka vsem razlagala, da bi se temnopolti igralki, če bi imela priložnost, »posrala v lasuljo«. Po Samanthi Marie Ware so svoje nezadovoljstvo z igralkinim vedenjem izrazili še drugi, ki so sodelovali na snemanju, med drugim tudi statisti, ki so dejali, da jih je Lea Michele imenovala ščurki.



O igralkinem neprimernem vedenju je v svoji knjigi Sorry Not Sorry iz leta 2016 pisala tudi njena soigralka Naya Rivera, ki pa v knjigi, razen tega, da je bila Lea Michele na snemanju neprofesionalna in da je pogosto prihajalo do napetosti, ni zapisala več. Številni so prepričani, da bi morali o Leinem vedenju spregovoriti prej. Igralki so, kljub temu da se je javno opravičila za svoja pretekla dejanja, odpovedali pogodbo pri podjetju HelloFresh, kjer so zatem izrazili podporo protestnikom. Od igralke se je distancirala tudi njena kolegica Ariana Grande, ki ji je nehala slediti na twitterju.