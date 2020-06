To je bil redek pojav v javnosti za kanadskega premierja od začetka pandemije covida-19 in ko so se začeli protesti proti rasizmu širiti zunaj meja ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Preveč Kanadčanov je strah in so zaskrbljeni, ko vidijo policijo," je dejal Trudeau na novinarski konferenci pred protestom. Nadaljeval je, da so številni Kanadčani v zadnjih tednih prepoznali, da diskriminacijo doživljajo tudi številni njihovi sodržavljani in da se mora to končati.

Kasneje se je premier udeležil protesta v Ottawi, na katerem je imel majico s protirasističnim sloganom. Skupaj z drugimi je bil v tišini osem minut in 46 sekund, to je toliko dolgo, kot je policist v Minneapolisu držal koleno na vratu Georgea Floyda, ki se je ob tem dušil in kasneje umrl.

Podobni protesti so se zvrstili tudi v drugih kanadskih mestih in državah po svetu. V Avstraliji se je danes na shodih v Sydneyju, Melbournu in drugod zbralo več deset tisoč ljudi, kljub pozivom vlade, naj zaradi novega koronavirusa raje ostanejo doma.

Protestniki so v rokah držali slogane proti rasizmu. večinoma so bili shodi mirni. Policija je edino posredovala pri enem od protestov Vsa življenja so pomembna. Tudi Avstralija je zaznamovana z rasistično preteklostjo, kjer so žrtve predvsem aborigini.

Protesti so se zvrstili tudi v Latinski Ameriki. V Mehiki se je v petek protestov pred ameriškim veleposlaništvom v prestolnici in prostori zvezne države Jalisco udeležilo več deset ljudi. Protestniki so opozarjali tudi na nenavadno smrt Giovannija Lopeza, ki je umrl v priporu dan po aretaciji.

Zaradi razgrajanja je posredovala policija. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je bilo videti, kako sta policista brcala eno od udeleženk protesta, ki je že ležala na tleh. Županja mehiške prestolnice Clauda Scheibaum je v petek zvečer obsodilo zlorabo policistov in pozvala tožilstvo k preiskavi. Kasneje so sporočili, da so policista aretirali.

Podobne proteste v Braziliji je dodatno podžgal lokalni incident. V mestu Recife je namreč umrl deček temnopolte služkinje, ko ga je mama dala začasno v oskrbo svoji delodajalki, medtem ko je šla na sprehod z njihovim psom. Petletnik je umrl v torek, ko je padel z balkona v devetem nadstropju.