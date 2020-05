Številni ugibajo, ali je bil eden od razlogov za ločitev tudi 30-letni raper in igralec Richard Colson Baker, bolj znan kot Machine Gun Kelly. Megan Fox je namreč konec lanskega leta odpotovala iz ZDA na snemanje filma Midnight in the Switchgrass z omenjenim raperjem, a kot vztraja Green, naj bi v razmerju škripalo že pred njenim odhodom. Ko se je vrnila, naj se stanje ne bi prav nič izboljšalo, Greenu pa je povedala, da se brez njega počuti bolje. Ali je za boljše počutje kriv Machine Gun Kelly, ameriški mediji za zdaj zgolj ugibajo, čeprav je pevka že nastopila v njegovem spotu, raper pa je nedavno na instagramu objavil posnetek iz savne, na katerem je tudi Megan Fox.

Austin Green, ki raperja Machine Gun Kellyja ne pozna, o njem ne želi govoriti, kot tudi ne želi, da bi ljudje mislili, da je prav on kriv za njuno ločitev, saj se je zakon začel krhati že pred njim. Dodal je še, da sta se z Megan o raperju v preteklosti že pogovorila in da sta, kolikor ve, zgolj prijatelja.