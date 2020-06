Ameriška scenaristka in igralka Tina Fey je tako nedavno prosila za umik nekaterih sezon serije 30 Rock, v kateri so bili beli igralci namazani s temnim pudrom. Pri tem se je opravičila za sporne epizode in morebitno bolečino, ki so jo povzročile, ter dodala, da je v trenutnih razmerah, ko se vsa Amerika skuša poboljšati na področju rasne enakosti, tovrstne epizode bolje odstraniti. Dodala je še, da se zaveda, da zgolj dobre namere niso zadosten razlog, da se v serijah uporablja tovrstno ličenje. Na zahtevo Tine Fey bodo tako umaknili štiri epizode serije, ki poteka v zakulisju komične oddaje.

Uporaba črnega obraza izvira iz 19. stoletja, ko so se beli igralci mazali s črno kremo za čevlje in parodirali črnsko prebivalstvo, praviloma zato, da bi zabavali belsko občinstvo.

Nedavno so s HBO začasno umaknili tudi film V vrtincu, saj mu bodo dodali pojasnilo o zgodovinskem kontekstu nastanka in upodabljanja sužnjev v ameriških filmih.