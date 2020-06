Med hrvaškimi glasbeniki so sicer največ poleg omenjenih z avtorskimi pravicami zaslužili še Gibonni, Neno Belan, Tonči Huljić in drugi. Med tujimi glasbeniki se največje nadomestilo za nastope v živo obeta Davu Grohlu iz Foo Figthers, ki je lani napolnil puljsko areno, nekaj pa bodo zaslužili tudi avtorji zimzelenih skladb skladb, kot so Bruce Springsteen, Sting, Mark Knopfler, pravni nasledniki Freddieja Mercuryja in Georgea Michaela, nekateri mlajši avtorji, kot sta Calvin Harris in Ed Sheeran, kar nekaj denarja pa se bo seveda steklo tudi k znamenitemu švedskemu avtorju Maxu Martinu, ki je soavtor številnih ameriških pop uspešnic.

Na Hrvaškem so lani predvajali oziroma izvajali 283.810 glasbenih del, ki so bila predvajana več kot 16,7-milijonkrat. Nadomestila za avtorske pravice bo skupno prejelo 125.908 domačih in tujih avtorjev in avtoric.