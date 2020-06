Lepa Radić je bila članica Komunistične partije Jugoslavije, ki je bila zadolžena za prevoz ranjencev med bitko na Neretvi. Med delom so jo ujeli Nemci, ki so jo nekaj dni mučili, da bi izvedeli imena in druge podatke o njenih soborcih. Ker je bila Lepa neomajna, so jo 8. februarja 1943 javno usmrtili z obešanjem, Lepa pa naj bi tik pred smrtjo dejala, da imen svojih sobork in soborcev ne bo izdala, da jih bodo že sami spoznali, ko bodo prišli maščevat njeno smrt. Lepo Radić so nacisti v poročilu o usmrtitvi opisali kot razbojnico, ki je pokazala neizmerno kljubovanje. Leta 1951 so jo razglasili za narodno herojko, fotografija njene usmrtitve, ki so jo našli v Zagrebu, v torbi njenega usmrtitelja, pa je ena najbolj ikoničnih partizanskih fotografij.

Ameriški raper je njeno fotografijo sicer delil brez pripisa, se je pa zato pod objavo zvrstilo kar nekaj komentarjev, tako tistih, ki so raperjevo dejanje pohvalili, kot tudi tistih, ki so ga poskusili »razsvetliti« o dejavnostih Komunistične partije Jugoslavije.