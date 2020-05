Neymar in Barulicheva sta svojo zvezo nedavno potrdila na naslovnici ruske izdaje revije GQ, manekenka pa je na instagramu objavila tudi fotografijo s snemanja, ki je potekalo v Parizu. Neymar namreč igra za pariški klub Saint-Germain, Barulicheva pa je sebe in nogometaša primerjala z Bonnie in Clydom, najslavnejšim ameriškim roparskim parom.

Natalia Barulich naj bi se sicer z glasbenikom Malumo razšla šele pred nekaj meseci, skupaj pa sta bila dve leti. Razšla naj bi se zato, ker potrebujeta več časa zase in za svoji karieri, Barulicheva pa je že izjavila, da za razhod ni bil kriv Neymar.