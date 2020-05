Severina pa se je medtem zabavala na rojstnodnevni zabavi svojega piarovca, Davorja Grgina, ki je bila za številne prisotne prva postkoronska zabava. Po treh mesecih popivanja prek zooma se je namreč 20 ljudi končno zbralo v živo, pri tem pa so povedali, da so sledili vsem predpisom oblasti, natakarji so nosili maske, mize so bile na razdalji dveh metrov, povsod so bila dezinfekcijska sredstva, zabavo pa so končali do 23. ure.

Kljub temu so se očitno precej zabavali, med drugim je Grginu zapela kar Severina sama, na odru pa se ji je pridružila Iva Radić. Grgin slovi kot najbolj zabaven piarovec na Hrvaškem, na instagramu ima kar 35.000 sledilcev, Severina pa je v čestitki zapisala, da se je z njim že velikokrat nasmejala.