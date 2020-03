• Smuti bo najboljši, če uporabite zrele banane, zrel ananas in dozorel mango, ki bodo dali naravno sladkobo. Sicer pa uporabite malo medu.

• Za kontrast uporabite žličko limoninega soka, po potrebi pa seveda še več.

• Če uporabite kokosovo mleko v konzervi, tega najprej premešajte, da združite kokosovo smetano, ki se loči od kokosove vode.

• Smuti si lahko pripravite tudi za na pot.

• Ker smuti ne vsebuje mlečnih izdelkov, je primeren tudi za vegane.

Pa na zdravje!!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

• 1 večja ali dve manjši zreli banani

• 1 mango

• 1 skodelica zrelega ananasa

• 1 žlička limoninega soka

• 0,75 dcl kokosovega mleka

V mešalnik dajte najprej na kocke narezan ananas, mango, banano in limonin sok ter vse dobro zmiksajte. Potem dodajte še kokosovo mleko in še enkrat zmiksajte. Poskusite in dodajte še malo limoninega soka, če je smuti premalo kiselkast in še več kokosovega mleka, če je smuti pregost. Smuti postrezite in uživajte.