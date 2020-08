Lepo negovan travnik je plod dolgoletnega truda, kljub temu, da trave ne sodijo med ene izmed najzahtevnejših rastlin. Pa vendar je redno vzdrževanje, striženje, zalivanje, pletje in urejanje zelo potrebno, če želimo, da bomo na trato ponosni. S pogostim košenjem bomo zelenico ohranjali gosto, lepo in snažno. Le takšna nam bo v ponos in bo lepo zaokrožila zunanji videz hiše.

Izberite pravo sorto trate Osredotočite se na mešanice, ki uspevajo v vaši regiji. Mešanica trate je zagotovilo, da bolezni, ki prizadenejo eno sorto, ne bodo vplivale na vso zelenico. Osredotočite pa se tudi na pogoje v vašem vrtu: večina trat ima najraje sonce, nekatere vrste pa prenesejo tudi polsenčno do senčno lego. Če imate s trato slabe izkušnje, raje zasadite rastline in oblikujte samo otoke trave.

Redno košenje Rezilo kosilnice nastavite tako, da boste travo prirezali na tri centimetre. S košnjo začnite že v začetku leta, seveda le, če vam to omogočajo vremenske razmere, in travo prirežite vsak teden. Spomladi in poleti, ko trava začne rasti hitreje, rezilo znižajte na dva centimetra in kosite dvakrat tedensko. V času hude suše kosite redkeje, saj je rast počasnejša, trava pa pogosto tudi porjavi. Ko bo znova deževalo, si bo opomogla in predvsem v jesenskem času vam bo zelenica znova v veselje. Jeseni, ko trava zaradi nižje temperature poganja počasneje, trato kosite redkeje. Ko se približuje zima, rezilo kosilnice spet nastavite višje. Pozimi trata počiva in večinoma ne potrebuje urejanja, razen v toplejših krajih ob morju.

Pustite pokošeno travo na zelenici Znanstveniki so ugotovili, da je pokošena trava pravzaprav koristna za zdravje trate. Doslej je veljalo, da lahko preveč ostankov rastlinskega materiala (listje, korenine, poganjki), ki se sčasoma naberejo med travo in njenimi koreninami, preprečuje, da bi prst dobila dovolj vlage, kisika in hranil. A kot nova dognanja razlagajo znanstveniki, je pokošena trava v glavnem sestavljena iz vode (80 do 90 odstotkov). Ko se popolnoma posuši, ostane le malo biomase. Tista, ki ostane, pa je bogata z dušikom in mikroorganizmi, ki hranijo travo in dajejo prsti hranila, ki jih potrebuje. Ker torej pokošena trava, ki jo pustimo na travniku, naravno pomaga pri namakanju in hranjenju zelenice, je torej ni smiselno odstraniti.

Urejanje robov Urejanje robov je pomembno zaradi preprečevanja širjenja trave na nezaželene površine in bolj urejenega videza. Potem ko ste pokosili travnik, se s škarjami lotite še robov. Pomagajte si z ravno leseno desko, ki jo položite na tla; za valovito linijo pa uporabite zalivalno cev. Navpični rob naj bo globok približno sedem centimetrov. Poškodovane dele robov je enostavno popraviti. Uporabite lopato in na poškodovanem območju izrežite posamezne pravokotne kose, ki jih spojite s trato. Dobro jih utrdite in pognojite s kompostom. Dodajte nekaj semen trave in zalijte.

Zalivajte po pameti Zalijte trato takrat, ko izgubi svojo sijočo barvo in začne veneti, trava pa se začne uvijati. Namočite jo tako močno, da voda prodre vsaj dvajset centimetrov globoko. Zalivajte travo le, kadar je treba, in se raje ravnajte po vremenu kot po tedenskem zalivalnem planu.

Občasno gnojenje Trato je treba vsake toliko časa pognojiti. Tako bo bolj zelena, rast bo gostejša, plevel pa ji ne bo mogel do živega. Obstajajo različna gnojila, ki jih uporabljamo glede na letni čas gnojenja.