Po zimskem mirovanju je trata lačna. Vendar jo je treba pred gnojenjem ustrezno pripraviti. Sem sodijo na primer opravila, kot so zbiranje listja in vej, ki so se nabrali čez zimo. Obseg nege trate spomladi je odvisen predvsem od tega, koliko je morala trata pozimi pretrpeti: ali je na njej veliko mahu in premočno razraščenega vrhnjega sloja? Ali leži na tleh veliko odmrlih travnih bilk? Prav gotovo je treba trato tudi prezračiti in jo šele zatem pognojiti.

Prezračevanje trate Prezračevanje sodi k negi trave tako kot gnojenje. Načeloma se slednje priporoča šele po prezračevanju. To namreč pomaga povečati prepuščanje vode in odstraniti odmrle rastlinske ostanke ali plevel. Po prezračevanju je treba trati vrniti hranilne snovi, ki jih potrebuje za dobro rast. Več svetlobe, zraka in vode pri koreninah olajša sprejemanje hranilnih snovi. Z bencinskimi in električnimi prezračevalniki STIHL bo vaša trata prejela to, kar potrebuje: zrak, vodo in hranilne snovi za gosto rast in bogato zeleno barvo.

Kaj moramo storiti za lepo trato Začnite s temeljitim čiščenjem trate. Z grabljami boste brez težav odstranili staro listje in odpadle veje. Pri tem si lahko pomagate s sesalnikom za listje STIHL. Neporaščene predele in druga neugledna mesta bo treba na novo zasejati. Ko odstranite listje, izravnajte še morebitne neravnine. To najlažje storite z lopato ali grabljami. Pri tem zemljo razvlecite in jo razdelite po trati, v nekaj tednih se bo trava ponovno zarasla. Po potrebi jo lahko dosejete. Dobro je, če tla zrahljate in jih pripravite na prvo košnjo. To boste lahko uspešno opravili šele, ko bodo tla povsem suha. Če opazite mesta stoječe vode, te zbite predele dodatno zrahljajte. Za to večkrat z grabljami zabodite v tla in jih previdno premikajte sem ter tja. Ko postaja topleje in je temperatura tal stalno nekje okrog 10 °C, je pravi čas za tedensko košnjo trate. Tako boste spodbudili rast in zagotovili bogato razraščeno trato. Običajno je najprimernejši čas za prvo košnjo od sredine marca do sredine aprila.

Prva košnja v sezoni Ko trava spet raste in je trata suha, je torej pravi čas za prvo košnjo. A poskrbite, da je nož na kosilnici očiščen in naostren, da mlada in mehka trava med košnjo ne bo poškodovana, zaradi česar bi lahko postala bolj dovzetna za bolezni. Bodite pozorni na višino košnje. Optimalna je nekje med štirimi in šestimi centimetri. V senci, pod grmičevjem in podobno višina nikoli ne sme biti nižja od petih centimetrov. Osrednja nastavitev višine košnje na kosilnici olajša prilagajanje želene višine košnje.

Spomladanski pregled kosilnice Najprej preverite splošno stanje kosilnice: ohišje, kolesa in nož ne smejo kazati znakov poškodb ali okvar. Otopel nož naj vam naostri in uravnoteži specializirani trgovec STIHL. Pri bencinskih kosilnicah na začetku vsake sezone opravite menjavo olja. Tako boste odstranili obrabne delce, ki so se med uporabo nabrali v olju, s čimer boste podaljšali življenjsko dobo motorja. Pri bencinskih kosilnicah preverite tudi zračni filter. Če je umazan ali zamašen, ga zamenjajte. Pri akumulatorskih kosilnicah preverite stanje baterije; pred prvo uporabo v novi sezoni jo do konca napolnite.

Gnojenje trate spomladi Če trate prejšnje leto niste redno kosili z mulčenjem in ji tako niste vrnili odvzetih hranilnih snovi, izvedite spomladansko gnojenje. To bo okrepilo trato in poskrbelo za zdravo rast. V obdobju močne rasti priporočamo košnjo dvakrat na teden. Običajno tudi gnojenje zadostuje dvakrat na leno – spomladi in pozno poleti; dodatno gnojenje je mogoče tudi junija. Organska in mineralna gnojila najdete v vsakem vrtnem centru ali drugi specializirani trgovini, na voljo so tudi posebna spomladanska gnojila. Gnojilo pomaga pri regeneraciji trave in krepi oslabljene korenine.

Mah je pokazatelj pomanjkanja dušika V tem primeru se mah hitro razraste po trati. Na dobro gnojeni trati bo trava odgnala mah. Prav zato je trajno in ustrezno gnojenje dober način za zatiranje mahu. Če je spomladi na trati toliko mahu, da trave skoraj ni več mogoče videti, bo treba izvesti prezračevanje trate in jo zatem redno gnojiti. Uporabite trosilnik za gnojilo, da boste zagotovili enakomeren nanos po trati. Po gnojenju poskrbite še za dovolj vlage, da se bodo hranilne snovi dobro porazdelile.