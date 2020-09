Tla nekoliko zrahljajte ali jim kar dodajte svežo zemljo. Zatem po poškodovanih predelih raztrosite dodatno travno seme. Nazadnje vse prekrijte s kakovostno zemljo za lončnice in bogato zalivajte, dokler travna semena ne skalijo. Prav september je idealen mesec za sejanje, tla so namreč še topla in običajno dovolj dežuje. Če boste sejali pozneje, se lahko hitro zgodi, da bodo nežne travne bilke izpostavljene zmrzali.

Zadnja košnja Pri zadnji košnji v letu je treba biti prilagodljiv. Pravilen čas za to je nekje od sredine do konca oktobra, odvisno od temperature in padavin. Ko noči postanejo hladne, preide trata v zimsko spanje in ne raste več. Če je vreme suho, je takrat pravi trenutek za zadnjo košnjo. Pri tem pazite na pravilno višino. Znaša naj 4–5 centimetrov. To je najprimernejša višina, tako da bo trava zaščitena pred mrazom. Če niste izvedli mulčenja, potem ostanke pokošene trave odstranite. Ostanki trave na travni ruši namreč nudijo dom plesni in različnim boleznim. Prav tako redno odstranjujte odpadlo listje.

Zbiranje listja s kosilnico Če ostane mokro listje dalj časa na trati, trava hitro odmre in nastanejo neugledni madeži. Jesensko listje odstranite ne samo zaradi prijetnejšega videza, temveč tudi zato, ker lahko listje prepreči dostop zraka in svetlobe in »zaduši« trato. Dokler trava še raste, listje »posesajte« s kosilnico skupaj s košnjo trave. Vse kosilnice s košaro za travo so za to več kot primerne. Takšen način je učinkovit in nenaporen. Pogoj je, da je listje suho in da ga ni preveč.

Shranjevanje kosilnic Tako kot je treba še pred pomladjo poskrbeti za stroje, ki nam pomagajo pri delu, da ne zatajijo ravno takrat, ko jih najbolj potrebujemo ali pa ravno zato (!), moramo zanje poskrbeti tudi pred zimskim počitkom. Kako shraniti kosilnico čez zimo? Za njeno shranjevanje v hladnem zimskem času morate upoštevati nekaj stvari, naštetih v nadaljevanju, da zagotovite ustrezno delovanje naprave spomladi.

Brez ostanka goriva Med zimskim počitkom mora biti rezervoar prazen. Razlog: ostanku goriva se čez zimo poslabša vžigalnost − če gorivo pustite v rezervoarju, boste spomladi morda imeli težave z vžigom. Če po zadnji košnji ostane še malce goriva v rezervoarju, priporočamo, da kosilnico pustite teči v prostem teku, dokler se motor samodejno ne izključi.

Preverjanje ravni olja Pred zimskim počitkom morate poskrbeti tudi za ustrezno raven olja (nasprotno kot je z gorivom!). Razlog: naprava mora biti vedno ustrezno pripravljena. Po potrebi izvedite oljni servis ali pa se obrnite na specializiranega serviserja. Pomembno je, da upoštevate navodila za uporabo in uporabljate priporočeno olje.

Temeljito čiščenje kosilnice Predvsem pa morate po zadnji košnji temeljito očistiti napravo. Ostanke trave, ki so se nabrali na ohišju, odstranite z leseno ali s plastično lopatico. Niti na hladilnih rebrih in v območju izpušne cevi ne smejo ostati ostanki trave. Uporabite krtačo in vodo. Pri tem si pomagajte tudi z vrtno cevjo za zalivanje.

Previdno V ležaje, tesnila in dele motorja ne usmerite premočnega vodnega curka, ker jih lahko poškodujete. Če želite odstraniti umazanijo na spodnjem delu ohišja, nagnite kosilnico nazaj, tako da je svečka obrnjena navzgor. Če kosilnico nagnete na stran, lahko olje izteče v zračni filter ali izpušno cev, kar lahko privede do večje okvare.

Zadnji pregled Nož za košnjo naj bo pred prvimi opravili spomladi v brezhibnem stanju. Če opazite razpoke ali zareze, morate nož takoj zamenjati. Sicer pa je priporočljivo, da nož snamete in ga naostrite. Lahko ga tudi odnesete k strokovnjaku, ki ga bo naostril in uravnotežil. Najbolje je, da ta postopek ponovite vsakih 25 delovnih ur, saj s tem dosežete optimalen učinek košnje.