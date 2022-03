Začnemo lahko s temeljitim čiščenjem – grabljenjem ali sesanjem listja in vej, ki so se nabrali čez zimo. Koliko in kakšno vrsto nege trata potrebuje spomladi, je odvisno predvsem od tega, koliko je morala pozimi pretrpeti – je na njej veliko mahu in premočno razraščenega vrhnjega sloja, leži na tleh veliko odmrlih travnih bilk … V tem primeru ne bo napak, če trato po grabljenju najprej prezračimo in šele zatem pognojimo.

Ob tem se lahko posvetimo še izravnavi morebitnih neravnin, kar najlaže storimo z lopato in grabljami. Zemljo razvlečemo in jo razdelimo na ustrezna mesta, v nekaj tednih se bo trava ponovno zarasla. Še bolje bo, če jo na teh mestih dosejemo. Koristno je tudi, če tla še pred prvo košnjo zrahljamo, ampak za to opravilo morajo biti povsem suha. Če se na trati ob deževju pojavljajo luže stoječe vode, te zbite predele dodatno zrahljamo. Enostavno grablje večkrat zabodemo v tla ter jih previdno premikamo sem ter tja.

Poleg ostrega in uravnoteženega noža pred prvo košnjo poskrbimo še za nekaj podrobnosti. Preverimo splošno stanje kosilnice: ohišje, kolesa in nož ne smejo imeti znakov poškodb ali okvar. Pri bencinskih kosilnicah na začetku vsake sezone zamenjajmo olje. Tako bomo odstranili obrabne delce v olju in s tem podaljšali življenjsko dobo motorja – enako kot pri avtomobilu. Preverimo tudi zračni filter in ga po potrebi očistimo ali zamenjamo. Pri akumulatorskih kosilnicah pa preverimo stanje baterije in jo pred prvo uporabo v novi sezoni do konca napolnimo.

Pri tem poskrbimo, da bo nož na kosilnici očiščen in naostren, da mlada in mehka trava med košnjo ne bo poškodovana in s tem bolj dovzetna za bolezni. Pomembna je višina košnje, ki naj bo med štirimi in šestimi centimetri, pri čemer upoštevajmo, da v senci, denimo pod grmičevjem, nikdar ne sme biti nižja od pet centimetrov.

Ko postane topleje in se temperatura tal dvigne na približno 10 °C, kar se zgodi praviloma med sredino marca in sredino aprila, napoči čas prvo košnjo trave. Kadar zaradi tople zime trava raste hitreje, seveda pokosimo že prej, nato pa košnjo ponavljamo tedensko. Tako bomo spodbudili rast in zagotovili bogato razraščeno trato.

Za dobro rast travo nasitimo

Če trate prejšnje leto nismo redno kosili z mulčenjem in ji tako nismo vrnili odvzetih hranilnih snovi, jo zdaj pognojimo. To jo bo okrepilo in poskrbelo za zdravo rast. Običajno zadostuje gnojenje dvakrat na leto – spomladi in pozno poleti, dodatno lahko pognojimo junija. V obdobju močne rasti je priporočena košnja dvakrat na teden. Če se na trati razrašča mah, je to znak, da ji primanjkuje dušika. Dobro pognojena trata je dober način za zatiranje mahu. Če je spomladi na trati toliko mahu, da trave skoraj ni več videti, jo je treba prezračiti in zatem redno gnojiti. Po gnojenju poskrbimo za dovolj vlage, da se bodo hranilne snovi dobro porazdelile.

Pri tem lahko uporabimo enostaven trik ter travo pokosimo in pognojimo hkrati. Potrebujemo le kosilnico s funkcijo mulčenja. Ta travo na drobno razreže in porazdeli po trati. V njej shranjen dušik se mineralizira in tako nahrani travne bilke. (sf)