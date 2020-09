Če na trati ni večjih poškodb, pomaga že redno zalivanje. S tem zagotovite regeneracijo trave in preprečite nastanek novih suhih površin. Četudi so travne bilke videti posušene, jih lahko z zalivanjem ponovno ozelenite. Travo redno in močno zalivajte vsaj 7–10 dni, da rušo dobro navlažite. Obstaja namreč velika verjetnost, da je posušen le zgornji del travnih bilk, korenine pa niso utrpele večjih poškodb. Če priskoči na pomoč dež, pa še toliko bolje.

Dodajanje hranil

Travo je na prihajajočo zimo treba dobro pripraviti. Ne samo zato, da ji mraz in nenehna vlaga ne bosta prišla do živega, temveč tudi zato, da vas bo v prvih pomladanskih dneh očarala s svežo zeleno barvo. V hladnejši polovici leta se potrebe rastlin po hranilih spremenijo. Medtem ko smo spomladi pri gnojilih za trato dajali prednost dušičnim gnojilom, so za jesensko gnojenje bolj primerna gnojila z višjo vsebnostjo kalija, kot na primer jesensko gnojilo za trato z dolgotrajnim delovanjem COMPO. Na trato ga lahko nanesete vse do napovedi prvega snega (približno do konca novembra). Po prvi zmrzali pa trate ne obremenjujte močno, saj boste tako preprečili morebitne poškodbe travnih bilk. Letošnje poletje je bilo padavinsko obilno, kar je pripomoglo k nastanku mahu. Gnojilo za trato proti mahu COMPO trato oskrbi s potrebnimi hranili in jo tako izrazito regenerira. V rastni sezoni je priporočeno dvakratno gnojenje s 5–6 tedenskim presledkom. Ob deževni sezoni je za uničenje mahu smiselno tudi tretje gnojenje.

Če boste pravočasno popravili poletno škodo, ki je posledica suše, vročine in nestabilnega vremena, ter trato dobro pripravili na hladnejšo polovico leta, boste nad čudovito zelenico v prvih pomladanskih dneh prijetno presenečeni.

(Promocijsko sporočilo)