Erjavec je tudi danes poudaril, da Hrvaška ne bo postala članica schengenskega območja in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, dokler ne bo spoštovala mednarodnega in evropskega prava, se pravi uresničila arbitražne razsodbe o meji. Kot je dejal, bo to tako, »dokler bo on v vladi«, ne glede na to, kaj se bo zgodilo na letos predvidenih državnozborskih volitvah.

V prvi vrsti je pohvalil slovenske diplomate, da so države, v katere so napoteni, prepričali, da je implementacija arbitražne odločitve edina pot za rešitev vprašanja o meji med Slovenijo in Hrvaško. »Nobena država ni rekla, da razsodbe ni treba spoštovati,« je poudaril Erjavec.

»Slovenija podpira dialog s Hrvaško, vendar o implementaciji arbitražne razsodbe, ne pa da bi risali mejo na novo,« je še dejal slovenski zunanji minister. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo to na svoji prvi uradni poti v Bruselj sogovornikom pojasnil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki bo diplomate nagovoril danes popoldne.