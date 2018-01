Ribič iz Savudrije Ecio Kocijančić je danes dejal, da se hrvaški ribiči bojijo slovenskih kazni ter posledično možnih nevšečnosti pri vstopu v Slovenijo. Mnogi imajo namreč sorodnike v Sloveniji.

Ribiči so sicer odpovedali današnje srečanje, ki je bilo napovedano za 19. uro. Da srečanja danes ne bo, je za STA potrdil Daniele Kolec iz združenja hrvaških ribičev Mare Croaticum. Pojasnil je, da »ni potrebe za tovrstno srečanje, ker bodo hrvaški ribiči še naprej opravljali svoje delo«.

Hrvaški mediji so poročali, da so ribiči odpovedali srečanje, potem ko je bilo napovedano, da bodo na pogovore z njimi v Umag konec tedna prišli predstavniki najmanj treh hrvaških ministrstev, za notranje in zunanje zadeve ter morje, promet in infrastrukturo. Na srečanju naj bi dobili vsa pojasnila, tudi glede kazni, ki jih lahko doletijo iz Slovenije, je poročala televizija N1.