Prve dni po uveljavitvi arbitraže: mirno morje in ozračje

Prvi dnevi uveljavljanja razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško so minili mirno. Ribiči v Piranskem zalivu so imeli te dni barke večinoma privezane, hrvaški kolegi pa so se ustrašili kazni, ki jih za nezakonito prestopanje meje napoveduje slovenska stran.