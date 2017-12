Erjavec, ki je v pogovoru za POP TV napovedal vložitev tožbe pred Sodiščem EU, je zanikal navedbe, da v Piranskem zalivu slovenski policisti danes niso izvajali arbitražne razsodbe. »Izvedli so postopek, res pa ni prišlo do fizičnega kontakta,« je pojasnil. A na podlagi zbranih informacij bodo slovenski organi postopek izpeljali do konca - vse do izterjave, je prepričan. Če hrvaški ribiči sami ne bodo poravnali naloženih jim kazni, jih bodo slovenski organi verjetno izterjali ob vstopu v našo državo.

Materiala za tožbo je dovolj Suverenost Slovenije pa »na vsak način« krši tudi hrvaška policija, je v pogovoru poudaril Erjavec. »Nedopustno je, da tuj državni organ brez dovoljenja izvaja določene aktivnosti,« je dejal. Kot je spomnil, Slovenija pripravlja tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU, del te tožbe pa se bo nanašal tudi na te kršitve. »Materiala imamo že zadosti,« je zagotovil zunanji minister, ki o vseh podrobnostih ni želel natančneje govoriti. Slovenija pa je po njegovih besedah na južno sosedo pripravljena pritisniti tudi drugače; zaveda se na primer, da so med zunanjepolitičnimi prioritetami Hrvaške vstop v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ali schengensko območje. »Ta pot ne bo mogoča, če ne bodo spoštovali mednarodnega prava in prava EU,« je zatrdil Erjavec. Tako ni pomembno, kdo ima večje čolne, je Erjavec odgovoril na prizore, na katerih je na morju vidna boljša opremljenost hrvaške policije. »Mi imamo pravne argumente, vemo, kje teče meja, ki jo je prvič določila arbitražna razsodba. Vsako kršitev po 29. decembru štejemo kot kršitev mednarodnega prava in prava EU,« je poudaril. Kar pa se tiče kontrol na mejnih prehodih, bodo te potekale v skladu s schengenskimi pravili, je še dodal.