Od danes ima Slovenija prvič v svoji zgodovini de facto določeno celotno državno ozemlje. Čeprav je arbitražna odločba o meji s Hrvaško začela veljati že 29. junija ob njenem izreku, slovenske oblasti jurisdikcije še niso izvajale na celotnem dodeljenem območju. Državno ozemlje se je na 670 kilometrov dolgi kopenski meji s Hrvaško zaradi arbitražne razsodbe zmanjšalo za dva kvadratna kilometra, na 20.271 kvadratnih kilometrov.

Pred iztekom roka za dogovor o uveljavljanju arbitražne odločbe se je okrepila diplomatska dejavnost med Zagrebom in Ljubljano. Izmenjala sta si nekaj not, v katerih je Hrvaška Slovenijo opozarjala pred enostranskimi dejanji, Slovenija pa je odgovarjala, da bo spoštovala mejno črto, kot jo je določilo arbitražno sodišče, in da do Hrvaške nima teritorialnih zahtevkov. Prav tako je na Hrvaško še enkrat prispela ponudba za ustanovitev mešanih meddržavnih komisij za demarkacijo meje, ki bi se lahko v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča na nekaterih odsekih kopenske meje dogovorile za njen bolj življenjski potek. Vendar se Hrvaška za to rešitev ni odločila, saj še vedno zavrača celotno arbitražno razsodbo.

Zadnja opozorila iz Ljubljane Slovenija se bo pri izvajanju jurisdikcije na kopenskem in morskem delu meje srečala s precej različnimi okoliščinami. Izvajanje jurisdikcije pomeni, da država na svojem ozemlju izvaja varnostni nadzor, prebivalcem zagotavlja vse državne storitve, za območja pa velja njena zakonodaja. Ker Slovenija v nasprotju s Hrvaško arbitražno odločbo razume za obvezujočo in kot del mednarodnopravnega reda ter prava EU, bo tudi izvajanje jurisdikcije na tem ozemlju razumela kot svojo pravico, v skladu z mednarodnim pravom. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so včeraj – podobno kot premier Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec v minulih dneh – vnovič zagotovili, da Slovenija ni in ne bo povzročala mejnih incidentov. Ton je bil vendarle nekoliko ostrejši. Zapisali so, da Slovenija svoje »aktivnosti izvaja izključno na teritoriju Republike Slovenije kot odziv na s hrvaške strani povzročene kršitve mednarodnopravno določene in veljavne mejne črte«.

Nedovoljeno prečkanje meje kot kršitev arbitražne odločbe Načela izvajanja jurisdikcije veljajo za kopenski in morski del meje s Hrvaško. Vendar je zaradi minulih in sedanjih občutljivosti sosednje Hrvaške glede razmejitve v Piranskem zalivu ter ribolova hrvaških ribičev več težav pri izvajanju jurisdikcije mogoče pričakovati v Piranskem zalivu. Ker je bilo Sloveniji dodeljenih približno 80 odstotkov Piranskega zaliva (213 kvadratnih kilometrov), kar je več, kot je zahtevala Hrvaška, torej da se meja povleče po sredinski črti zaliva, gre bližnja problematična srečanja hrvaških in slovenskih ribičev ter policij obeh držav pričakovati prav na tem območju. Če bo za slovensko policijo izvajanje jurisdikcije na dodeljenem in evidentiranem ozemlju po arbitražni odločbi povsem normalno izvajanje oblasti, lahko Hrvaška zaradi svojih stališč navzočnost slovenske policije v tem delu akvatorija razume kot kršitev ozemeljske suverenosti, ki ga tolmači kot svojega. Ker slovenska stran že napoveduje tožbo zaradi hrvaškega neizvajanja arbitražne odločbe pred sodiščem EU, bodo lahko vsa prečkanja hrvaške policije in hrvaških ribičev brez ustreznih ribiških dovoljenj v slovensko morje razumljena kot dokaz kršitev suverenosti državnega ozemlja in nepriznavanja arbitražne razsodbe.