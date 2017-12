Slovenska policija je omenjene hrvaške ribiške ladje opozorila, da se nahajajo v slovenskem morju, da so nezakonito prestopile državno mejo ter da so v prekršku in da bo policija izvedla ustrezne prekrškovne postopke, je v današnji izjavi za medije v Kopru pojasnil državni sekretar na notranjem ministrstvu Šefic.

Celotno dogajanje je bilo tudi dokumentirano in na podlagi tega bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti. Kasneje je v slovensko morje sicer vplula še ena ladja, a po ugotovitvah slovenske strani je do tega prišlo zaradi okvare na enem od hrvaških ribiških čolnov. »Kasneje je bilo v slovenskem morju mirno in ta trenutek vse poteka normalno,« je dodal državni sekretar.

Šefic je obenem poudaril, da slovenski državni organi nadzirajo celotno slovensko morje in imajo situacijo »popolnoma pod kontrolo«. Na žalost pa še vedno prihaja do incidentov oz. prekškov. »Mi bomo naredili vse, da bi bilo tega čim manj oziroma da tega ne bi bilo. Če pa bo, bomo pa seveda ukrepali v skladu z zakonodajo in tudi izrekli globe,« je dodal.

Hrvaški ribič: Slovenski policist nas je na meji zgolj opazoval Hrvaški ribič Ecio Kocijančić je za regionalno televizijo N1 povedal, da so danes v Piranskem zalivu lovili ribe do meje, pri čemer jih je slovenski policist zgolj opazoval. Meja na morju je za Hrvaško še vedno na sredini zaliva, Slovenija pa je danes začela izvajati arbitražno sodbo, v skladu s katero so približno tri četrtine zaliva slovenskega. »Jutro je bilo kot vsako drugo, odšli smo na mejo in vsako ladjo je spremljala policija. Prišel je tudi patruljni čoln iz Slovenije. Slovenski inšpektor je izstopil in gledal. Mi smo opravili svoje delo, nato pa nas je policija pospremila nazaj,« je povedal Kocijančić, ki prihaja iz Savudrije. Povedal je, da je slovenski policist danes prišel prvič, ni pa napisal kazni. Vendar pa po njegovem ta lahko prispe še naknadno. »Pred štirimi leti sem prejel kazen v višini 1000 evrov. Nisem je plačal, vendar zaradi tega eno leto nisem šel v Slovenijo,« je dodal.

Plovilo slovenske policije po opozorilu odšlo Načelnik sektorja za mejo na istrski policijski upravi Loris Kozlevac je ob tem za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnil, da je hrvaška policija danes okrog 7. ure na morje pospremila tri hrvaške ribiške ladje, da bi ribiči izvlekli ribiške mreže, ki so jih v petek vrgli v morje. »Po prihodu na mesto, kjer so bile mreže, je takoj prišlo plovilo slovenske policije oziroma slovenske ribiške inšpekcije. Po našem opozorilu, da je v hrvaških teritorialnih vodah, je odšlo,« je povedal. Hrvaški ribiči so nato izvlekli mreže in se vrnili v matično savudrijsko pristanišče.

»Če bodo ribe, bomo še vedno delali tam, to je naše.« Dodal je, da čez dan ni pričakovati podobnih dogodkov, saj so hrvaški ribiči policiji povedali, da danes ne nameravajo več na morje. »S hrvaške strani ni pričakovati nobenega izplutja. Če bo mejno črto kršila slovenska stran, pa bomo še videli,« je Kozlevac pojasnil po poročanju Hine. Kocijančić je za N1 poudaril, da ne verjame, da bo slovenska policija zaostrila mejni nadzor. »Če bodo ribe, bomo še vedno delali tam, to je naše. Ne verjamem, da bi se kateri od ribičev umaknil, saj ni razloga za to,« je izpostavil. »Imam spremstvo, nikdar nisem bil varnejši kot zdaj,« je še povedal Kocijančić po poročanju N1.