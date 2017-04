Barcelona je zakorakala v teden resnice. Nocoj bo na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov lovila zaostanek treh golov proti italijanskemu prvaku Juventusu, na nedeljskem clasicu v Madridu pa se bo skušala vnovič podati v enakovredno tekmo za naslov španskega prvaka. Preizkusa najvišje ravni bosta razkrila, koliko je sploh še ostalo od moštva, ki je v zadnjem desetletju z igro in številnimi lovorikami osupnilo nogometni svet.

Napredovanje Barcelone v polfinale lige prvakov bi bilo senzacionalno. Nedavni čudežni zasuk proti PSG (6:1) je katalonske nogometaše čustveno tako izpraznil, da so odtlej dvakrat izgubili v španskem prvenstvu in doživeli evropski polom v Torinu. Juventus velja za organizirano moštvo z izkušenimi igralci, zato Barcelono čaka še zahtevnejše delo kot pred tremi tedni proti francoskim prvakom, čeprav je tedaj morala nadoknaditi zaostanek štirih zadetkov. »Ni dvoma, da se lahko uvrstimo v polfinale. Sploh ne potrebujemo popolne tekme, ampak moramo biti zgolj učinkoviti. Če bomo zabili prvi gol, nas bodo navijači ponesli, da bomo zabili še dva ali tri. Borili se bomo do zadnje sekunde. Če bo treba, tudi z osmimi napadalci. Računam, da bomo morali Juventusu zabiti pet golov,« kar poka od samozavesti v zadnjem obdobju večkrat kritizirani trener Luis Enrique, ki tokrat verjetno ne bo eksperimentiral z začetno postavo tako kot v Torinu, kjer je novinarje podučil, da je bila njegova taktika kljub porazu z 0:3 odlična.

Luis Enrique je v minulih dveh letih osvojil pet od šestih lovorik, v njegovi zadnji sezoni na klopi Barcelone pa se mu obeta zgolj pokalni naslov. V Kataloniji je bilo vse pripravljeno, da bodo za njegovega naslednika izbrali dosedanjega pomočnika Juana Carlosa Unzuéa, a je Ernesto Valverde ravno ta teden sporočil, da ne bo podaljšal pogodbe z Athleticom Bilbao, kar ga je znova približalo trenerskemu položaju na stadionu Camp Nou. Medtem je tudi južnoameriški zvezdnik Neymar pristavil svoj lonček in vodstvu kluba predlagal, da ustoliči kar brazilskega selektorja Titeja, ki je prerodil nekdanje svetovne prvake.

In Juventus? V Italiji je zavladal preplah, ko se je minuli konec tedna poškodoval njihov prvi napadalec Paulo Dybala, vendar bo Argentinec pripravljen za večerni obračun. »Verjetno bodo navijači videli veliko golov. Ko bomo imeli žogo v svoji posesti, bomo morali iskati pot do nasprotnikove mreže. Ne smemo niti pomisliti, da nam prednost z uvodne tekme že zagotavlja uvrstitev v polfinale. Moji igralci so s psihološkega vidika dobro pripravljeni na novo soočenje z Barcelono. Juventus bo tudi na tej tekmi šel na zmago,« napoveduje trener Massimiliano Allegri, ki se mu v tej sezoni obeta nova italijanska krona.

V italijanskem tisku je v minulih dneh zavladala panika ob sporočilu Uefe, da bo tekmo v Barceloni sodil Nizozemec Björn Kuipers. Juventus namreč še nikdar ni zmagal, ko mu je na štirih evropskih tekmah sodil Kuipers, posebej slabe spomine nanj pa ima tudi trener stare dame Massimiliano Allegri. Ko je bil še na klopi Milana, je izpadel v četrtfinalu lige prvakov, ko je Kuipers dosodil dve enajstmetrovki za Barcelono. Allegri je pogorel tudi ob zadnjem obisku stadiona Camp Nou, saj je doživel brodolom v osmini finala lige prvakov (0:4), ko je leto dni kasneje z zgrešeno taktiko preveč bojazljivo branil prednost dveh zadetkov s prvega obračuna v Milanu.