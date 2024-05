Lažni uporabniški računi so videti velikokrat skoraj tako kot prave strani podjetij. Ko uporabnik klikne na anketo, nagradno igro ali izdelek, je preusmerjen na spletno stran, kjer so precej banalna vprašanja, na koncu pa je vedno obrazec s kontaktnimi podatki. »Na tej točki uporabniki mislijo, da bodo za zgolj nekaj evrov kupili izdelek in sodelovali v posebni akciji, in zato posredujejo podatke. V resnici pa so zavedeni, da pristanejo na drobni tisk, kjer je navedeno, da se včlanijo v 'klub zvestobe', oziroma se strinjajo z naročnino, ki bo avtomatsko periodično trgala določen znesek s kreditne kartice,« so opozorili na centru SI-CERT. Gre za prevaro s skrito naročnino oziroma subscription trap.

Takšnih lažnih Facebook strani, ki zlorabijo imena in logotipe znanih podjetij, blagovnih znamk in tudi posameznikov, je po njihovih podatkih v zadnjih letih vedno več. Cilj tovrstnih prevar pa je vedno priti do finančnih podatkov posameznikov.

Na lažno Facebook stran so včeraj opozorili tudi v podjetju Big Bang. »Ponovno opozarjamo, da so bili ustvarjeni lažni Meta računi, ki ponujajo Marshall zvočnike po ceni treh evrov. Prosimo, da ne klikate na povezave na teh profilih, saj gre za prevare,« so zapisali.

Na nacionalnem centru so ocenili, da je lažna Facebook stran precej prepričljiva, saj ima na prvi pogled identično ime. Ponavadi imajo lažne Facebook strani nekoliko drugačno ime.