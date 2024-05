Britanec je dokazal, da ima svoje občinstvo tudi v tem delu Evrope. Njegov nastop, ki je postregel z največjimi uspešnicami, je bil precej plesno razpoložen.

Koncert je bil sprehod skozi celotno njegovo glasbeno kariero, od folk vplivov, ki se jim je predajal na svojem začetku, do razširitve zvoka na ansambel, ki ga spremlja tudi na turneji. Z njo podpira svoj zadnji, letos izdani album Swing Fever, na katerem je objavil priredbe skladb iz časov, ko so bili priljubljeni big bandi.

Navdušil z največjimi uspešnicami

Občinstvo v dvorani Stožice, ki so jo napolnili tudi poslušalci s Hrvaške in Italije, je navdušil s skladbami, kot so Just Can't Get Enough, I Don't Want to Talk About It, Forever Young, The First Cut Is the Deepest, Downtown Train, Maggie May in I Don't Want to Talk About It.

S spremljevalnimi glasbeniki in vokalistkami se je poklonil tudi svojim glasbenim prijateljem, kot sta bila kitarist Jeff Beck in pevka Tina Turner.

Prvemu s skladbo People Get Ready, ki jo je napisal, kot je dejal poslušalcem, eden najboljših kantavtorjev Curtis Mayfield in sta jo z Beckom izvajala skupaj, Tini Turner pa s pesmijo It Takes Two, ki sta jo prav tako prepevala skupaj.

Dve uri koncerta

Njegov nastop, pospremljen z video zasloni tudi v 180-stopinjskem naklonu, je bil tako rockovsko kot baladno in plesno obarvan. Nekajkrat so se glasbeniki predstavili tudi samostojno, med drugim s skladbo I'm so Excited zasedbe The Pointer Sisters, ki je znana tudi iz filmov.

Koncert je Stewart uvedel z Addicted to Love, zastor pa je po dveh urah, v katerih je uspešno nagovoril pretežno starejše generacije poslušalcev, dokončno padel s Sailing.