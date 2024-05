Mednarodna agencija za jedrsko energijo v sporočilu navaja, da gre pri izgubah radioaktivnega materiala redko za organiziran kriminal. Lani je bilo z nezakonito trgovino ali kriminalnimi nameni povezanih šest incidentov. V večini ostalih primerov pa je šlo na primer za odlaganje ali prevoz radioaktivnih snovi brez ustreznega dovoljenja. Kljub temu pa, kot navajajo, jedrski in drug radioaktivni material ostaja ranljiv za varnostne grožnje med prevozom, saj se več kot polovica kraj radioaktivnega materiala zgodi med njegovim transportom. Večinoma gre za obsevane kovinske odpadke, tehnično opremo, opremljeno z viri sevanja, in kontaminirano medicinsko blago.

V sporočilu so še zapisali, da so bile lanske številke o krajah in izgubah radioaktivnega materiala skladne z dolgoročnim povprečjem. Od leta 1993, ko so začeli beležiti tovrstne incidente, so jih skupaj našteli 4200.