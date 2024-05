»Razglašam petdnevno javno žalovanje in izrekam sožalje dragemu iranskemu ljudstvu,« je na začetku uradne izjave po potrditvi smrti Raisija in drugih potnikov dejal Hamenej. Nato je pokojnega opisal kot neutrudnega in iskrenega, z njegovo smrtjo pa, da je iransko ljudstvo izgubila dragoceno osebo. Povedal je, da bo po smrti predsednika njegove dolžnosti začasno prevzel podpredsednik Mohamed Mohber, saj to predvideva iranska ustava. Dodal je, da bo moral Mohber v sodelovanju z vodji zakonodajne in sodne oblasti v roku 50 dni pripraviti vse potrebno za izvedbo predsedniških volitev.

Ob smrti predsednika islamske republike so se iz sveta že zvrstili številni izrazi sožalja, med drugim iz Kitajske, Rusije, Pakistana in Evropske unije. Odzvali sta se tudi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah in palestinsko islamistično gibanje Hamas.

