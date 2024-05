Policiste so 9. maja ob štirih zjutraj obvestili o požaru na Vodopivčevi ulici v Kopru, v katerem je ogenj povsem uničil več avtomobilov, požar pa se je razširil tudi na tri stanovanjske hiše.

Ogenj je povzročil za 200.000 evrov škode, stanovalci, ki sta jih prebudila dim in ogenj, pa so morali zbežati iz svojih hiš, da so rešili svoja življenja.

V preiskavi so prišli na sled 38-letniku z območja Kopra, ki ga sumijo še nekaj drugih kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, ki so še v fazi preiskave. Že zdaj pa so zbrali dovolj dokazov, da so 38-letnika ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Osumljenca so pridržali in pri njem opravili hišno preiskavo, po podani kazenski ovadbi pa ga je že zaslišal preiskovalni sodnik, ki ga je poslal v pripor.