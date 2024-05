Trenutno je Đoković na prvem mestu 37 tednov zapored. V svoji karieri pa je bil doslej najdlje na prvem mestu 122 tednov zapored, in sicer od 7. julija 2014 do 6. novembra 2016.

Srbskemu igralcu na drugem in tretjem mestu sledita Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz.Med prvo deseterico je prišlo do sprememb na četrtem in petem mestu, na katerem je Rusa Danila Medvedjeva zamenjal Nemec Aleksander Zverev. Mesti sta zamenjala tudi Stefanos Cicipas, ki je zdaj deveti, na osmem mestu pa ga je zamenjal Poljak Hubert Hurkacz. Najvišje uvrščeni Slovenec pa je Bor Artnak na 456. mestu, medtem ko je Blaž Rola 502.