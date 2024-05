Bilo je tretjega maja predlani, ko so se v restavraciji Stambol kapija v srbskem Nišu gostje zabavali ob glasbi 68-letnega harmonikarja Ferata Asanovića. A vsi nad njegovo predstavo in trudom, ki ga je vložil v prepevanje, (milo rečeno) niso bili navdušeni.

36-letni Aleksandar Selimović ga je napadel in tako brutalno pretepel, da je nesrečni moški nekaj ur pozneje umrl. Napadalca so aprila lani zaradi povzročitve hude poškodbe s posledico smrti obsodili na enajst let zapora, a je po pritožbi njegovega odvetnika Stanimirja Đurića višje sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno sojenje. Jeseni lani so Selimovića še enkrat spoznali za krivega, a se je obramba na odločitev še enkrat pritožila.

Odvetnik Đurić je pričakoval, da bo prizivno sodišče tokrat odločilo v prid njegovi stranki. A štiri mesece po pritožbeni seji sodišče odločitve še ni sprejelo. »Pred nekaj dnevi sem prejel vabilo na še eno obravnavo, po kateri naj bi vendarle sprejeli končno, pravnomočno odločitev. Ne želim prehitevati, a glede na dolgoletne izkušnje si mislim, da to lahko pomeni le, da bodo odločitev spremenili. Če bi sodbo le potrdili, bi to verjetno storili že na sami seji,« je pred nekaj dnevi optimistično napovedal odvetnik.

Hotel cele pesmi, dobil le posamezne kitice

Prepričan je, da je tožilstvo njegovo stranko preganjalo za napačno kaznivo dejanje, češ da bi ga moralo »le« za povzročitev hude telesne poškodbe. Za kar je pa zagrožena znatno nižja kazen.

»Že od začetka smo priznavali, da je moja stranka hudo poškodovala oškodovanca, a da to ni neposredno privedlo do njegove smrti. V bolnici v Nišu je namreč umrl šele nekaj ur pozneje. Sodni izvedenec je namreč pričal, da Asanović verjetno ne bi umrl, če bi mu nudili primerno zdravniško pomoč.

Čeprav te možnosti sicer ni mogel povsem izključiti,« je še pojasnil za Blic. Če bo pritožbeno sodišče temu pokimalo, bo Selimovića lahko obsodilo na največ osem let zapora. Kdaj bo odločitev znana, še ni jasno.

Smrtonosne posledice za harmonikarja je imel tiste usodne noči banalen prepir o glasbi med gostom Selimovićem in glasbenikom Asanovićem. Prvi je tam dobršen del dneva pil pivo in rakije – osem steklenic piva in tri kozarčke žganja.

Na neki točki je v restavracijo vstopil harmonikar, Selimović pa ga je povabil k mizi, da igra. Okoli pol devetih se je gost začel jeziti, utrujeni glasbenik pa se je začel počasi poslavljati. Selimoviću to ni bilo niti malo všeč.

»Pritoževal se je, ker je pel samo posamezne kitice, ne celih pesmi. Videl sem, kako mu je stisnil 200 dinarjev, a naj bi mu že prej plačal sto evrov. Na neki točki mu je vzel harmoniko, jo vrgel ob tla in razbil, njega pa začel mlatiti,« se je na sodišču spominjala priča Nišljija Aleksandar Manojlović, ki je bil tistega dne v restavraciji. Tepel ga je tako močno, da je padel s stola.

»Grozil mu je, da ga bo ubil. Skušal sem ga zaščititi, prosil sem ga, naj ga neha tepsti. Rekel mi je, da je harmonikar tepel natakarico, zato ga je še desetkrat na vso moč boksnil v glavo. Udarjal ga je kot v boksarsko vrečo. Ko sem ugotovil, da misli resno, sem ga potisnil stran, Ferata pa posedel na stol. Bil je ves pobit, iz nosa mu je tekla kri. Rekel ni niti besede,« je še komentiral napad. Skupno naj bi v glavo prejel 20 močnih udarcev s pestjo.

Zakaj ni nihče poklical rešilca?

Brutalni napad se je odvil pred več gosti in natakarico v restavraciji, a rešilca ni poklical nihče, čeravno bi mu hitra pomoč verjetno rešila življenje. Povečini so se nato izgovarjali, da bodisi niso imeli s seboj telefona bodisi ta ni bil poln. Šele štiri ure pozneje ga je na ulici našel mimoidoči in poklical na pomoč, ulični harmonikar in glasbena legenda Niša pa je zaradi hudih poškodb glave v bolnici umrl.