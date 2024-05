Nekaj pred osmo uro v soboto zjutraj se je v pristanišču Luke Koper pripetila hujša delovna nesreča. Po navedbah policije je 38-letni državljan BiH z delovnim strojem premikal večje kolute, pri čemer je enega izpustil. Ta je padel na roko 31-letnemu državljanu Srbije, ki so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Ugotovili so, da ima zlomljeno zapestje in poškodovan živec na roki.

Preizkus alkoholiziranosti 38-letnika je pokazal 0,74 mg alkohola v litru izdihanega zraka oziroma okoli 1,5 promila. Če bi v takem stanju vozil avto in bi ga policija ujela, bi skoraj zagotov izgubil izpit. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti.