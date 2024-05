Župan Zoran Janković je na ljubljanskem gradu podelil najvišja priznanja Ljubljane - častna meščana sta postala Julijana Žibert in Janez Koželj.

Julijana Žibert je službovala in opravljala različne naloge, med drugim je bila direktorica PTT podjetja Ljubljana, pozneje pa generalna direktorica PTT Slovenije. Žibertova se je tudi politično udejstvovala in bila nepoklicna podpredsednica občinske skupščine, kjer se je srečevala s številnimi nalogami in problemi v razvoju Ljubljane. V 80. letih je bila med drugim predsednica državnega komiteja za promet, kjer je po navedbah komisije veliko naredila za dobrobit Ljubljane, predvsem pri izgradnji infrastrukture. Od leta 2010 je mestna svetnica Liste Zorana Jankovića.

Janez Koželj pa je arhitekt in nekdanji dolgoletni glavni mestni urbanist. Leta 2006 je bil na Listi Zorana Jankovića izvoljen v mestni svet in bil nato imenovan za podžupana. Z ekipo sodelavcev je leta 2007 začrtal vizijo dolgoročnega razvoja Ljubljane do leta 2025 in skoraj dve desetletji vodil njeno uresničevanje.

Janković je podelil tudi nagrade in plakete glavnega mesta.

Ljubljana praznuje v spomin na 9. maj 1945, ko je bila s sirenami z Ljubljanskega gradu naznanjena svoboda. Vsako leto obeleži praznik tudi s pohodom po Poti ob žici, ki poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in pozneje nemških okupatorjev.