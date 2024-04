Pred povratno tekmo naslednjo sredo sta ekipi poravnani. Bayern bo lovil 12. finale, v dosedanjih 11 je šestkrat slavil, Real pa je v igri za 15. naslov, v finalu pa je doslej igral 17-krat.

Münchenčani so sicer dvoboj začeli bolje in si priigrali nekaj lepih priložnosti. Leroyu Saneju je že v prvi minuti Andrij Lunin obranil strel z levico, poskus Harryja Kana iz sredine igrišča je v deveti minuti zletel prek vrat, Jamal Musiala pa je bil v 12. iz ugodnega položaja nenatančen.

Real je povedel iz prve prave priložnosti v 24. minuti, ko je sijajno podajo Tonija Kroosa v vodstvo pretvoril Vinicius in kaznoval za trenutek nepozorno obrambo Bayerna.

Do konca prvega polčasa je imel Real vse pod nadzorom, Bavarci pa so vse redkeje prihajali do ugodnih položajev. Kane je v 42. minuti zgrešil iz prostega strela.

V drugem polčasu je Real najprej zapretil iz protinapada, Kroosu pa je zadetek v 51. minuti z atraktivno obrambo preprečil Manuel Neuer.

Bayern je nato pritisnil, a vseeno nenadejano prišel do izenačenja v 53. minuti. Sane je preigraval, močno sprožil in ob bližnji vratnici premagal nekoliko slabše postavljenega Lunina.

Vsega tri minute kasneje so Bavarci prišli do enajstmetrovke, ko je Lucas Vazquez storil prekršek po preigravanju Musiale. Kane je najstrožjo kazen zanesljivo pretvoril v vodstvo domačih.

Bayern je bil v 67. minuti dvakrat blizu tretjemu zadetku. Kanu je najprej drugi zadetek preprečilo posredovanje španske obrambe, Eric Dier pa je kljub neoviranemu strelu z glavo meril preveč po sredini, da bi po kotu premagal Lunina.

Obe zasedbi sta imeli v nadaljevanju nekaj lepih priložnosti, Real pa je v 83. minuti prišel do enajstmetrovke, ko je Kim Min-jae zrušil Rodryga. Odgovornost je prevzel Vinicius in dosegel drugi gol na tekmi ter postavil končni izid 2:2.

V sredo bo v Dortmundu ob 21. uri še drugi polfinalni obračun med tamkajšnjo Borussio ter Paris Saint-Germainom. Nemci lovijo tretji nastop v finalu, PSG pa je na zadnji stopnički tekmovanja igral le enkrat.