Na Agenciji RS za okolje (Arso) napovedujejo, da se bodo padavine danes postopno razširile nad celotno državo. Plohe in nevihte so se zjutraj sicer pojavljale bolj na zahodu države. »Čez dan se bo ob prehodu vremenske motnje težišče vremenskega dogajanja pomaknilo bolj nad vzhodno Slovenijo. Močne nalive in sunke vetra lahko popoldan pričakujemo posebej na območju Štajerske, Prekmurja, dela Posavja in dela Koroške,« je za STA dejal Gregorčič.

Svetuje, da ljudje preventivno očistijo odtoke, saj se lahko pojavljajo težave z meteorno vodo. Vodotoki predvidoma zaradi kratkotrajnosti padavin ne bodo poplavljali, se pa lahko zgodi, da bo ponekod poplavila meteorna voda. »Šibke točke so predvsem podvozi in območja, kjer je oblika terena ali odvodnjavanje tako, da se lahko ob močnih nalivih pojavljajo težave,« je navedel. Pred sunki vetra je dobro okrog bivališč tudi pospraviti, predvsem predmete, ki jih lahko veter odnese, je priporočil.

Dobro jutro, danes bo oblačno s pogostimi padavinami, tudi nalivi. Jutri bo spremenljivo, predvsem na severu bodo krajevne plohe in nevihte. pic.twitter.com/n1b547Gsv3 — ARSO vreme (@meteoSI) May 21, 2024

Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo padavine v večjem delu države prehodno ponehale. Za sredo pa vremenoslovci napovedujejo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severu države.