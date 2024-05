V Sloveniji maturantsko ulično četvorko plešejo že od leta 2002, ko so maturanti prvič istočasno zaplesali v sedmih mestih, od leta 2005 so se priključila druga mesta v tujini, je pojasnil vodja Plesne šole Pingi in glavni koordinator plesa četvork v Sloveniji in Evropi za Plesno zvezo Slovenije Rudi Kocbek.

Plesna zveza Slovenije je kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival letos koordinirala ulično četvorko v 17 mestih v Sloveniji ter v 26 mestih na Slovaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji in Črni Gori. Letos se je tako istočasno vrtelo v 43. evropskih mestih.

Maturanti v Sloveniji so plesali v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Ilirski Bistrici, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju in na Ptuju.

Na največji prireditvi pod okriljem Plesne zveze Slovenije so v Ljubljani pričakovali več kot 2500 maturantov iz več kot 25 ljubljanskih in okoliških srednjih šol.