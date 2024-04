Kaznovalna politika banke

Drage bralke, takisto bralci, že dolgo me poznate kot človeka, ki so mu blizu kriminal, kaznovanje, zapor, grehi in kar je podobnih vrlin. Dovolj časa sem preživel na eni izmed dveh strani rešetk, da mi nič, kar je povezano s kaznijo, ni tuje. Pisal sem o ustanovah, ki jo z veseljem nalagajo, komur pač gre po njihovem prepričanju. Trde roke potrebnih seveda ni malo. Začne se z družino, kjer je od nekdaj veljalo, da je palica neizogibna sestavina dobre vzgoje, tako kot je potrebna pri mladem drevescu, da raste pokonci in ne postane skrivenčeno. Še nedavne raziskave kažejo, da dobra polovica staršev sem ter tja poravna mladi poganjek, če ga že malce hudobna narava sili v krivo smer.