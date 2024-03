Nekaj ur nazaj je policija sporočila, da je danes v lokalu v središču mesta neznan storilec štiri ljudi zajel za talce, tri pa je nato izpustil. Po poročanju BBC je neznani moški ob zajetju talcev grozil, da se bo razstrelil, zato je policija zaprla mestno središče in evakuirala okoli 150 bližnjih hiš. Mesto sicer leži v osrednjem delu Nizozemske med Utrechtom in Arnhemom.

Po koncu policijske akcije so iz policije sporočili, da je moški v kavarni zadrževal štiri ljudi, med njimi pa so bili tudi zaposleni. Tri izmed talcev je moški okoli 12. ure po našem času izpustil. Omenjena kavarna oziroma lokal je sicer priljubljen med mladimi, v njem pa je danes do zgodnjih jutranjih ur potekala zabava. Več lokalnih medijev je že poročalo, da je v lokal danes vdrl zmeden moški in grozil.

