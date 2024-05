Pismo objavljamo v celoti:

»Načeloma ne nasprotujem uporabi jedrske energije za miroljubne namene, še zlasti ker so izkušnje z obratovanjem JEK Krško dobre. Ravno tako se zavedam, da bo Slovenija po skorajšnjem zaprtju TEŠ 6 izgubila skoraj tretjino domače proizvodnje elektrike, takšna odvisnost od uvoza elektrike pa pomeni precejšnja cenovna tveganja in tudi tveganje za stabilno oskrbo, še zlasti v primeru nepredvidljiv kriznih dogodkov v širši regiji.

Kljub temu pa se strinjam s tistimi, ki opozarjajo, da je predvideno referendumsko vprašanje neustrezno oziroma zavajajoče. Še več, menim celo, da je naravnost šolski primer sugestivnega vprašanja, ko spraševalec ljudi ne sprašuje samo o tem, ali so za nek projekt ali ne, temveč jim že v vprašanju pove, zakaj morajo glasovati za. Spraševalec bi moral argumente za izgradnjo JEK 2 predstaviti v javni razpravi, ne pa, da že v vprašanju razlaga, kako je potrditev tega projekta pogoj za dolgoročno stabilno oskrbo z električno energijo.

Še bolj pa moti dejstvo, da naj bi bil to predvidoma šele prvi referendum na to temo. Temu naj bi sledil še drugi referendum – v nedoločeni prihodnosti – ko naj bi bili bolj znani podatki o času izgradnje JEK 2, nazivni moči in izbrani tehnologiji, ceni investicije, prihodnji ceni elektrike, proizvedene v JEK 2, in, kar je še posebej pomembno, kako bo z odlaganjem jedrskih odpadkov.

Kolikor vem, so zadnje izkušnje z izgradnjo novih jedrskih elektrarn v Evropi slabe, te investicije so se časovno zelo zavlekle in podražile. Ravno tako še ni jasno, kako bo z manjšimi, tako imenovanimi modularnimi reaktorji. Pozabiti tudi ne gre na stalne očitke sosednje Avstrije, ker naša jedrska elektrarna stoji na izrazito potresnem območju. Vse to so problemi, ki zahtevajo temeljito javno razpravo, preden bodo ljudje imeli na voljo dovolj argumentov za svojo odločitev.

Zaradi vsega tega ne vidim nobenega smisla v razpisu »prvega« referenduma, pa čeprav gre »samo« za posvetovalni, pravno nezavezujoči referendum. Menim, da ni pošteno ljudi vabiti na referendum z nekim splošnim, sugestivnim vprašanjem, ne da bi sploh dobro vedeli, o čem odločajo. Zato umikam svoj podpis podpore aktu o razpisu posvetovalnega referenduma o JEK 2.«

Mojca Šetinc Pašek, nepovezana poslanka