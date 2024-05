Na ljubljanski Gimnaziji Poljane so tradicijo zvesto vzdrževali z blokado vhoda v stavbo s Strossmayerjeve ulice, dogajanje pa popestrili z glasno glasbo.

V torek, 21. maja, bodo dijaki zadnjih letnikov zasedli ljubljanske ulice: točno opoldne bodo zaplesali tradicionalno četvorko, na kateri pričakujejo 4000 udeležencev.

Že jutri (no, 29. maja) pa je nov dan: matura se je začela s pisanjem eseja, od konca maja do 21. junija pa jih čakajo še pisni in ustni maturitetni izpiti.