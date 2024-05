Takoj po prejetem klicu so prostore sodišča izpraznili in zavarovali, policija pa je začela pregled stavbe.

Kot so objavili na spletni strani ljubljanskega okrožnega sodišča, so obravnave in ostalo poslovanje sodišča so zaradi izrednega dogodka trenutno prekinjeni, sodišče pa je zaprto za obiskovalce in stranke postopkov.