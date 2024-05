Lihtenštajn je že leta 2011 uzakonil registrirano partnerstvo za istospolne pare, s čimer so dobili nekatere pravice kot poročeni heteroseksualni pari. Leta 2022 pa je majhna država z manj kot 40.000 prebivalci prvič gostila parado ponosa. Sedaj pa je parlament skoraj soglasno podprl legalizacijo istospolnih porok. Od 25 poslancev jih je 24 podprlo dopolnitev zakonodaje o porokah, ki bo v veljavo stopila 1. januarja 2025.

Kot poroča bruseljski portal Politico, je predstavnik konservativne Napredne državljanske stranke Daniel Seger označil sprejetje amandmaja za veliko olajšanje, saj so čutili pritisk in pričakovanje, da bodo zadnja nemško govoreča država, ki bo uvedla poroke za vse. Nemčija, Avstrija in Švica namreč že priznavajo istospolne poroke.