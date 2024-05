Tožilka okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti Anica Šoštarič se je v zadnjih letih znašla v več disciplinskih postopkih. Prvi, zaradi vožnje pod vplivom alkohola februarja 2019, se je končal s pisnim opominom, preostali so bili združeni v enoten postopek. Ta se je zdaj po naših podatkih končal. Stanovski kolegi so Šoštaričevi odvzeli tožilsko funkcijo oz. ji izrekli ukrep prenehanja funkcije državne tožilke. Po naših podatkih gre za prvi tak primer v samostojni Sloveniji, da je tožilec ostal brez toge po disciplinskem postopku. Ukrep sicer še ni pravnomočen, saj se je tožilka zoper odločitev pritožila.

O disciplinskem postopku proti tukajšnji tožilki smo uradno poizvedovali pri višjem državnem tožilcu Darku Simoniču, predsedniku disciplinskega sodišča prve stopnje pri vrhovnem državnem tožilstvu. Simonič, ki ni zanikal, a tudi ne potrdil naših podatkov, da so slekli togo tožilki, je v odgovorih na naša vprašanja v elektronski pošti med drugim zapisal: »Disciplinski postopek je lahko v skladu z zakonom tajen, kar pomeni, da so informacije o postopku zaščitene in nedostopne javnosti ter se ne morejo razkrivati. Tajnost disciplinskih postopkov zoper tožilce in sodnike je standardna praksa, ki omogoča neodvisno izvedbo postopka, varuje ugled in zasebnost vpletenih strani ter nikakor ni namenjena skrivanju informacij, temveč zagotavljanju poštenega postopka in ohranjanju zaupnosti podatkov. Disciplinsko sodišče spoštuje pravila in zakonodajo, javnost pa bo obveščena, ko bo postopek pravnomočno zaključen ali če se bo pojavila potreba po razkritju določenih informacij v skladu z zakonodajo.«

Policisti so jo ujeli kar trikrat

Kot smo že poročali, se je Anica Šoštarič do zdaj v več postopkih znašla zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Februarja 2019, ko so jo prvič zalotili vinjeno za volanom v Murski Soboti, ji je menda alkotest pokazal več kot dva promila alkohola, kar je štirikrat več od dovoljenega. Septembra 2021 je domnevno pod vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo pri Lipovcih in pri tem tudi zapustila kraj nesreče. Zadnji prekršek je zakrivila 24. novembra 2022, ko se je po naših podatkih vračala z obravnave na okrajnem sodišču v Gornji Radgoni in so jo policisti ustavili zaradi nezanesljive vožnje. Preizkus z alkotestom ji je domnevno pokazal 1,3 promila.

Višji državni tožilec Drago Farič, vodja soboškega tožilstva, je po vseh treh prometnih prekrških zoper Šoštaričevo sprožil disciplinski postopek. Ob tem je bila tožilka po naših podatkih februarja 2021 opita tudi na delovnem mestu v prostorih soboškega tožilstva in se je nedostojno vedla do sodelavcev, zato je proti njej Farič takrat prav tako sprožil disciplinski postopek.

Možne sankcije, ki lahko doletijo tožilca v disciplinskem postopku, so pisni opomin, zmanjšanje plače, ustavitev napredovanja, premestitev na drugo državno tožilstvo ali prenehanje funkcije državnega tožilca. Disciplinsko sodišče se je zdaj torej odločilo za najstrožjo kazen. Kako komentira odločitev svojih stanovskih kolegov, smo želeli Anico Šoštarič vprašati sami, a je bila za naše klice nedosegljiva.