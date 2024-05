Novico je preko omrežja X sporočil francoski notranji minister Gerard Darmanin. »Nacionalna policija v Rouenu je zgodaj zjutraj nevtralizirala oboroženega posameznika, ki je očitno želel zažgati mestno sinagogo,« je na omrežju X zapisal Darmanin.

Policija je posredovala na podlagi obvestila, da so v bližini sinagoge opazili dim. Ko so policisti prišli na prizorišče, so odkrili moškega, oboroženega z nožem in železno palico, ki se jim je približeval. Eden od policistov je streljal, moški pa je nato umrl.