Največ dela so imele gasilske ekipe v predelih Padove, Vicenze, Belluna in Benetk. Evakuirati so morali več stanovalcev iz hiš, ki jih je popolnoma zalila voda. Poplave so prizadele tudi občini Asolo in Treviž.

Močno deževje je namočilo tudi nasip ob reki Muson, zato je voda poplavili nekatera območja vzdolž svojega toka. Zaradi razmočene zemlje pa se je sprožilo več zemeljskih plazov v okolici Treviža in Belluna.

Vir: vigilfuoco.tv

Močno deževje je težave povzročilo tudi v Lombardiji. Naraščajoča meteorna voda je zalivala ulice in poplavila podhode v več mestih. Dežela se že od začetka tedna sooča z obilnimi padavinami. Reka Lambro je v Milanu in okolici povzročila več nevšečnosti. Tamkajšnji mediji poročajo, da so morali reševati moškega, ki je obtičal na barki in je grozilo, da ga bo odnesla narasla reka. Reševati so morali tudi več voznikov, ki so ostali ujeti v podvozih. Včeraj zvečer pa je bregove prestopila tudi reka Seveso, ki je poplavila milanske soseske Niguarda, Bicocca in Isola.

Vir: vigilfuoco.tv

Oblasti so v mestu Monza zaprle vse šole, ki so v bližini reke. Prebivalce pa so pozvale, naj ne uporabljajo svojih avtomobilov.

Razmere se v Italiji trenutno umirjajo. Za vikend pa napovedujejo jasno vreme brez padavin.

Vir: vigilfuoco.tv