V torek okoli poldruge ure zjutraj po lokalnem času je singapurska tovorna ladja Dali podjetja Maersk in na poti v Kolombo na Šrilanki trčila ob nosilni steber mostu Francis Scott Key. Vzrok je bil izguba nadzora nad krmilnim sistemom zaradi izpada elektrike. Izvršni direktor ameriškega združenja ladijskih pilotov Clay Diamond je sporočil, da je pilot skušal vsaj upočasniti ladjo, preden je trčila v steber. Ladjo sta iz pristanišča Baltimore sicer peljala dva lokalna pilota, ki poznata okoliške vode. Diamond je še povedal, da je ladja elektriko in pogon izgubila že nekaj minut po izplutju iz pristanišča. Pilot je nemudoma ukazal spustiti sidro, a to ni bilo dovolj. Čeprav je ladja pred trkom na kratko dobila nazaj elektriko, ta ni omogočila delovanja pogosnkega sistema.

Posadka je o težavah nemudoma obvestila pristaniške oblasti, promet čez avtocestni most pa so kmalu zatem ustavili. Ker je most čez reko Patapsco pomemben člen baltimorske obvoznice in ameriškega avtocestnega omrežja, je zapora zmanjšala število žrtev.

Iskanje pogrešanih se je začelo uspešno, saj so reševalci že kmalu iz vode potegnili dva preživela, preostalih šest pogrešanih delavcev, ki so na mostu izvajali vzdrževalna dela, niso našli. Upanja, da so tako dolgo preživeli v mrzli vodi s temperatiro 8 stopinj Celzija in močnih tokovih praktično ni več.

Baltimore je sicer eno največjih pristanišč v ZDA in najpomembnejše za pretovarjanje avtomobilov. Posredne posledice zrušitve mostu in s tem povezanih motenj za ladijski in cestni promet bodo zato velike. Strokovnjake skrbijo tudi morebitne nove težave v dobavnih verigah. Most Francis Scott Key je vsak dan prečkalo 3600 tovornjakov. Tovor bodo morali sedaj preusmeriti na druge ceste, kar bo povečalo zamude in stroške prevozov. »To ni navaden most. Gre za eno od katedral ameriške infrastrukture,« je v torek novinarjem v Baltimoru povedal ameriški minister za transport Pete Buttigieg, ki je opozoril, da obnova ne bo enostavna niti hitra. Ameriški predsednik Joe Biden je sicer v torek zagotovil, da bodo sredstva za obnovo mostu črpali iz zvezne blagajne.