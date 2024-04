»Nov podatek je, da je bilo izdano gradbeno in lokacijsko dovoljenje za stavbo Litijska 51 in Litijska 53 pod pogojem, da se za potrebe stavbe na številki 51zgradi na Litijski 53 pripadajočih 85 parkirnih mest,« je povedala Katič.

Velikost površin se razlikuje od cenitve do cenitve; v zadnji, ki jo je naročilo državno odvetništvo, je neto površin 6248 kvadratnih metrov, uporabne površine 3730 kvadratnih metrov, tehnične površine 839, komunikacijske površine 539 in nefunkcionalne površine 1138 kvadratnih metrov.

Stavba na Litijski ima po ugotovitvah kriminalistov manj uporabnih površin, ki jih je mogoče uporabiti za delovanje pravosodnih organov. Tudi po oceni državne družbe za svetovanje in upravljanje nepremičnin je v objektu za okoli 40 odstotkov manj uporabnih površin od zahtev v razpisu. Ministrica za pravosodje se je zato odločila za vložitev kazenske ovadbe. Oba zaposlena na ministrstvu, vpletena v posel, sta zaradi afere dobila opomin pred odpovedjo. »Odgovornost mi nalaga, da podam kazensko ovadbo,« pravi Katič, ni pa povedala, zoper koga jo bo vložila. Da bo vložila kazensko ovadbo, je sicer že januarja napovedala tudi prejšnja ministrica Dominika Švarc Pipan. Če bodo nepravilnosti odkrili tudi pri delu cenilcev, bi jima lahko na predlog pravosodnega ministrstva odvzeli licenco.

»Trenutno objekta ni mogoče uporabljati, bil je nezaščiten, v njem ni elektrike, vanj je tekla meteorna voda, poškodovana je hidroizolacija. Treba je urediti streho, sistem prezračevanja, okna, odstraniti sistem fasade, potrebno je narediti vso inštalacijo. Glede na to je to, da se stavba toliko časa ne uporablja, se pojavlja se sum v veljavnost energetske izkaznice. Vrednost objekta je 6 torej milijonov evrov, stroški obnove pa so ocenjeni na 5,5 milijona evrov,« pravi ministrica.

Kaj bo s stavbo?

»Objekt v celoti ni primeren za arhive in za sodišča, zato še ne vemo, zakaj bi objekt lahko uporabili,« je povedala Katičeva. Ministrstvo denarja, da bi letos to stavbo obnovilo, nima. O možnosti za razveljavitev pogodbe pa: »To bomo še preverili, saj je v njej tudi protikorupcijska klavzula.«

In še o plačilu DDV: ko se nepremičnine kupujejo, tako Katič, se DDV ne obračuna; ta davek pa je prodajalec, torej Sebastjan Vežnaver plačal, pravi ministrica.

Poglejte celotno izjavo pravosodne ministrice Andreje Katič o usodi stavbe an Litijski:

Nakup stavbe preiskuje tudi NPU

Pogodbo z novim cenilcem so na odvetništvu podpisali konec februarja. Po njihovih pojasnilih je pri izvedbi cenitve sodelovala ekipa kvalificiranih cenilcev. Po pisanju več medijev je državno pravobranilstvo naročilo cenitev pri združenju izvedencev in cenilcev gradbene stroke SICGRAS.

Nakup stavbe na Litijski preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad. Zlorabe položaja pri poslu je osumljenih 13 ljudi, protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja, pa po navedbah NPU znaša najmanj 3,4 milijona evrov.

