Nič v zgodbi vrnitve Andree Massija v slovensko smučanje ni bilo skrito očem javnosti. Nekdanji vodja ekipe Tine Maze se je po daljšem času pojavil v javnosti, ko mu je konec decembra tedaj novi glavni trener slovenske alpske smučarske reprezentance Mitja Kunc v intervjuju za Dnevnik dejal, da je enajst let po aferi Frekvenca, ki se je zgodila na svetovnem prvenstvu 2013 v Schladmingu, čas, da se mu Italijan opraviči. Kunc je svoj pogled argumentiral, da se tedaj ni umaknil iz slovenske smučarije zgolj zato, ker je po posredovanju tedanjega vodstva politike, ki jo je vodil Janez Janša, prejel odpoved delovnega razmerja, temveč tudi zato, ker je spoštoval sokrajanko Tino Maze, ko je postavljala mejnike slovenskega alpskega smučanja.

Massi bo dodana vrednost

Le nekaj dni po intervjuju v Dnevniku, ki smo ga naredili po božiču v Lienzu, je bil Massi v ciljni areni prisoten na 60. Zlati lisici v Kranjski Gori, kjer se je veliko pogovarjal z Andrejo Slokar. Bil je dostopen in prijazen ter nam razlagal, kako se želi s smučmi spustiti z Matterhorna. Prve dni novega leta so se v Podkorenu sprožila številna ugibanja, ki imajo vse več odgovorov. Massi je v pogovoru za Sportklub potrdil, da se po več letih vrača v slovensko alpsko smučanje, in sicer bo okrepil ekipo Andreje Slokar. Ajdovka, za katero je po operaciji križnih vezi ter letu in pol odsotnosti težka sezona vrnitve v svetovnem pokalu, se na snegu ni približala šampionski luči, ki jo je krasila v sezoni 2021/22, ko je na zadnji tekmi sezone zmagala v slalomu na finalu svetovnega pokala v Franciji.

V ekipi Andreje Slokar bo po novem pet članov. Stara ekipa štirih članov bo ostala nespremenjena. Še naprej bo glavni trener Boštjan Božič, fizioterapevt bo Timotej Kostrevc, serviser Luka Valenti, za odnose z javnostjo in druge nasvete pa bo kot nekdanja vrhunska alpska smučarka skrbela Špela Pretnar. »Vrnitve Massija nismo uradno razkrili zgolj zato, ker za zdaj njegova funkcija v ekipi še ni povsem jasna. Vemo le to, da se bo pridružil ekipi, v prihodnjih dneh pa se moramo dogovoriti o podrobnostih. Massi ima redno službo v Italiji, poleg tega ima družino, zato se moramo dogovoriti, koliko bo prisoten v ekipi,« nam je odgovorila Špela Pretnar.

Včeraj pomemben sestanek

Nekdanja vrhunska alpska smučarka nam je v nadaljevanju pogovora pojasnila, kako je prišlo do sodelovanja s partnerjem Tine Maze: »Kot članica ekipe Andreje Slokar bi v vsakem trenutku storila vse, da bo naša smučarka čim boljša. Andreji v zadnjih mesecih primanjkuje samozavesti. Morda je razlog v njeni fizični pripravi, za katero je ves čas skrbel Kostrevc. Verjamem, da lahko Massi s svojim znanjem in izkušnjami pripomore, da bo Andreja boljše fizično pripravljena, Kostrevc pa se bo lahko posvetil le fizioterapevtskemu delu. Ko sem svoj pogled predstavila Andrejinemu očetu Andreju, je prižgal zeleno luč za začetek pogovorov z Massijem.«

Špela Pretnar je dodala, da se pogovori s Smučarsko zvezo Slovenijo o financiranju ekipe za prihodnjo sezono še niso začeli. Gorenjka se sprašuje, zakaj so nekateri v alpskem delu zveze tako negativno razpoloženi do Massija? Dejala je, da je njihov gnev na terenu najbolj občutil Boštjan Božič, ki se zaradi Massijevega znanja veseli sodelovanja in pridobivanja novih izkušenj. Dejstvo je, da je v panogi za alpsko smučanje burno, o čemer smo se lahko prepričali v zadnjih dneh v Planici, kjer so potekali številni razgovori novega predsednika zbora in odbora Janeza Bijola s predstavniki slovenskih klubov. Po naših informacijah je bil včeraj še en sestanek, po katerem so uskladili želje klubov o financiranju otroškega in mladinskega programa ter najvidnejših funkcijah v slovenskem alpskem smučanju.