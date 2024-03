Danes poteka na Slovaškem prvi krog predsedniških volitev. Med desetimi kandidati (kandidatk ni) imata največ možnosti za uvrstitev v drugi krog predsednik parlamenta in nekdanji premier Peter Pellegrini, sicer voditelj levosredinske vladajoče stranke Glas, in nekdanji zunanji minister Ivan Korčok, ki sicer ni v nobeni stranki, a je kandidat liberalne desne sredine.

Gre za prvi resen test za populističnega premierja Roberta Fica, ki je septembra lani s stranko Smer zmagal na parlamentarnih volitvah, sestavil vlado s Pellegrinijevim Glasom in še četrtič prevzel oblast na Slovaškem. V EU s tem niso bili najbolj zadovoljni, ker je v volilni kampanji napovedoval konec proukrajinske usmeritve prejšnje vlade. Predsedniške volitve bi tako lahko odločale, kako daleč bo šel pri tem. Korčok kot predsednik bi bil vsaj delno ovira in protiutež, čeprav brez večjih učinkov zaradi omejenih pristojnosti predsednika države.

Fico kaže naklonjenost do ruskega režima

Slovaški politični analitik Radoslav Štefančik pravi: »Fico kaže naklonjenost do ruskega režima, a manj kot Viktor Orban. Problem je, da je velik del Slovakov prorusko usmerjenih, zato izraža proruska stališča, da bi vzel glasove skrajni desnici. Je pa njegova politika pragmatična, ko potrebuje denar iz Bruslja. Njegova vlada sicer govori o zunanji politiki, ki je usmerjena v vse štiri strani (sever, zahod, vzhod, jug), vendar je to le krinka za dobre odnose s Putinovim režimom.«

Pellegrini ima v drugem krogu več možnosti za zmago kot Korčok, saj bo dobil večino od 13 odstotkov glasov za proruskega nacionalista Štefana Harabina v prvem krogu. Fico bo vsekakor lažje vladal, če bo predsednik Pellegrini, za katerega naj bi po anketah v prvem krogu podobno kot za Korčoka glasovalo okoli 37 odstotkov udeležencev volitev. Zaradi Ficovega populizma sta bila v zadnjih letih sicer politična nasprotnika. A pred tem sta vrsto let kot vodilna socialdemokratska politika sodelovala in vladala Slovaški, tudi v času množičnih protestov po umoru raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka leta 2018. Leta 2020 je na oblast prišla desna sredina in vodenje vlade, v kateri je zunanji minister postal Korčok, je prevzel prepirljivi Igor Matovič, ki je zdaj prav tako predsedniški kandidat, a mu ankete pripisujejo le okoli 4 odstotke glasov, medtem ko je leta 2020 na parlamentarnih volitvah dobil 25 odstotkov glasov.

Pellegrini ima zdaj svojo stranko Glas. Fico je zato izgubil veliko potencialnih volilcev, vendar so zanj, ker je Orbanov prijatelj, v veliki meri glasovali pripadniki madžarske manjšine.

Predsednik ima na Slovaškem le malo moči

»Korčok je bolj prozahodno usmerjen in je velik kritik Putinovega režima,« je za Dnevnik še pojasnil Štefančik. »Pravzaprav podobno razmišlja Pellegrini, ki pa je pri izražanju svojih stališč previden, ker so levo usmerjeni volilci, ki so njegova volilna baza, pogosto prorusko naravnani.« Pellegrini ob tem podpira odločitev vlade, da ustavi dobavo slovaškega orožja in streliva Ukrajini. Na televizijskem soočenju pa je vzkliknil: »Kako nas lahko nekdo kritizira, ker ne podpiramo več Ukrajine z orožjem? Ker hočemo mir?« Korčok mu je odvrnil: »Mir, o katerem govorite, je kapitulacija. Slovaki nočemo izdati našega soseda.«

A predsednik ima na Slovaškem le malo moči, tudi zunanjo politiko vodi vlada. Tako je dosedanja predsednica države Zuzana Čaputova, ki je idejno blizu Korčoku, lahko do Ficovega prevzema oblasti pripomogla k prozahodni politiki Slovaške predvsem zato, ker je bila sama vlada tako usmerjena. »Drugače kot številni politiki v sedanji vladajoči koaliciji Čaputova nima težav, ko je treba reči, da je Rusija agresor, in podpreti Zelenskega. Zunanja politika sedanje vlade pa je dvoumna,« pravi naš sogovornik iz Bratislave, ki je zelo kritičen do Fica tudi zato, ker si hoče povsem podrediti javno televizijo in javni radio ter iz njiju narediti vladno trobilo, prav tako hoče omejiti svobodo zasebnih medijev.

*** Problem je, da je velik del Slovakov prorusko usmerjenih, zato Fico izraža​ proruska stališča, da bi vzel glasove skrajni desnici. Je pa njegova politika pragmatična, ko potrebuje denar iz Bruslja. Radoslav Štefančik politični analitik