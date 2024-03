V kraju Krasnogorsk na severozahodnem obrobju Moskve je v petek več zamaskiranih ljudi vdrlo v koncertno dvorano Crocus City Hall in začelo streljati. Pri tem so po navedbah FSB ubili najmanj 60 ljudi, več kot sto pa ranili. Po napadu naj bi na območju odjeknilo več eksplozij, izbruhnil je tudi požar.

Med žrtvami naj bi bili tako zaposleni v dvorani, ki lahko sprejme več tisoč ljudi, kot obiskovalci. Napadalci, ki jih je bilo po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax od dva do pet, so med napadom odvrgli ročno oziroma zažigalno bombo, ki je zanetila požar, zaradi katerega se je pričela rušiti streha dvorane. Več strelcev naj bi se tudi zabarikadiralo v stavbi.

Ruske oblasti trdijo, da je šlo za teroristični napad in so v luči tega sprožile preiskavo.

Evakuirali okoli sto ljudi

Doslej naj bi skozi klet evakuirali okoli sto ljudi, evakuacija pa se nadaljuje. Nekateri obiskovalci so se zatekli na streho stavbe, ki naj bi bila v nevarnosti, da se zruši. Gasilci si medtem prizadevajo pogasiti požar, pri čemer jim pomagata dva helikopterja.

Dopisnik ruske tiskovne agencije Ria Novosti je sporočil, da so se ljudje, ki so bili v dvorani v času napada, ulegli na tla, da bi se skrili pred streli. Po 15 do 20 minutah so začeli prihajati ven, mnogim se je uspelo rešiti. Tiskovna agencija Ria Novosti je medtem poročala, da so člani rock skupine Piknik, ki so imeli koncert v dvorani, nepoškodovani.

»Celotna svetovna skupnost mora obsoditi ta podli zločin,« je na omrežju Telegram zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je že odpovedal vse javne dogodke, načrtovane za ta konec tedna. Napad je označil za strašno tragedijo in družinam žrtev izrekel sožalje.

FSB: Med žrtvami zaposleni in obiskovalci centra

Reševalne aktivnosti, vključno z gašenjem požara, se medtem nadaljujejo. Na kraju dogodka je okoli 70 reševalnih vozil, dva helikopterja, ki pomagata pri gašenju, in številni avtobusi, ki naj bi ljudi prepeljali na varno. Nekatere ranjene so že prepeljali v bolnišnice.

V stavbi naj bi bilo sicer ujetih še okoli sto ljudi. Policija je zaprla vse izhode iz Moskve in naj bi tudi preverjala naključna vozila.

Vodja zgornjega doma ruskega parlamenta Valentina Matvijenko je povzročiteljem zagrozila s povračilnimi ukrepi. »Tisti, ki stojijo za tem strašnim zločinom, bodo prejeli zasluženo in neizogibno kazen,« je zapisala na Telegramu.

Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova pristojne službe predsednika Vladimirja Putina vseskozi obveščajo o dogajanju in sprejetih ukrepih.

Medvedjev zagrozil Kijevu, če se bo izkazalo, da je povezan z napadom v Moskvi

Nekdanji ruski predsednik in trenutni namestnik vodje ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je v petek v odziv na strelski napad v predmestju Moskve zagrozil ukrajinskemu vodstvu z uničenjem, če se bo izkazalo, da so povezani z napadom.

»Če se ugotovi, da gre za teroriste kijevskega režima ... jih je treba vse najti in neusmiljeno uničiti kot teroriste,« je Medvedjev zapisal v sporočilu na Telegramu in dodal, da bodo kaznovali tudi »uradne predstavnike države, ki so zagrešili tak zločin«.

Ukrajina zagotovila, da ni povezana z napadom v Moskvi

Ukrajina nima nič s strelskim napadom na koncertno dvorano v predmestju Moskve, je v petek sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Odgovornost za napad je ob tem zavrnila tudi skupina ruskih državljanov, ki se v vojni bori na strani Ukrajine.

Podoljak je v petek še spomnil, da Ukrajina za razliko od Rusije še nikoli ni uporabila terorističnih metod v vojni. Ob tem je namignil, da med ruskimi varnostnimi silami obstajajo takšni primeri iz nedavne zgodovine. S tem je skušal spomniti na napade na moskovske stolpnice poleti 1999, ki jih je ruski predsednik Vladimir Putin izkoristil kot izgovor za vojno v Čečeniji, čeprav obstajajo domneve, da jih je v resnici organizirala notranja obveščevalna služba FSB.

Podobno so sporočili iz legije Svoboda Rusije, v kateri so ruski državljani, ki se borijo skupaj z ukrajinskimi vojaki. »Legija ni v vojni z miroljubnimi Rusi,« je sporočila in ob tem obtožila ruske varnostne sile, da so načrtovale napad.

EU šokirana zaradi napada v Moskvi, obsoja vse napade na civiliste

»EU je šokirana in zgrožena zaradi poročil o terorističnem napadu v koncertni dvorani Crocus v Moskvi. EU obsoja vse napade na civiliste,« je na družbenem omrežju X zapisal tiskovni predstavnik Evropske komisije Peter Stano.

Na napad se je odzvalo tudi več drugih evropskih držav. Italijanska premierka Giorgia Meloni je obsodila grozovito dejanje terorizma. »Grozota pokola nedolžnih civilistov v Moskvi je nesprejemljiva,« je sporočila v izjavi.

Francosko zunanje ministrstvo je na družbenem omrežju X zapisalo, da so podobe iz Moskve zastrašujoče in pozvalo k preiskavi dogodka. »Naše misli gredo žrtvam in ranjenim ter celotnemu ruskemu ljudstvu,« so zapisali.

Podobno je sporočilo špansko zunanje ministrstvo, ki je ob tem obsodilo kakršnokoli obliko nasilja. Terorizem je obsodil tudi poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski.

Slovenija obsodila napad v Moskvi

Okrutni napad v koncertni dvorani Crocus v Moskvi je zločinsko dejanje, ki ga odločno obsojamo, so se na napad v Moskvi na družbenem omrežju X odzvali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Za ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičila, so poudarili.

Kot so dodali, je ozadje napada treba hitro in ustrezno raziskati. Družinam žrtev so izrekli najgloblje sožalje.

ZDA Rusijo opozorile o možnosti napada

Zahodna veleposlaništva so nedavno opozorila na možnost terorističnih napadov v Moskvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bela hiša je v petek sporočila, da so ZDA ta mesec opozorile ruske oblasti o možnosti terorističnih napadov, katerih tarča naj bi bile množične prireditve v Moskvi, poroča AFP. Washington je »te informacije delil z ruskimi oblastmi«, je dejala tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.