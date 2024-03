Kakšno vreme bi si meteorologi sploh želeli za svoj dan? Je to sploh pomembno? Odvisno, kateri dan v tednu je. In odvisno od tega, ali moramo biti ta dan v službi ali ne. Letos nam bo vreme torej šlo kar na roko, le dežurni prognostik se bo moral malo bolj ukvarjati z njim. Kaj mu bo pomagalo, če bo skoraj ves dan vsaj po malem sijalo sonce, če bo potem v zaključku dneva vreme povsem pokvarilo ta vtis. In še več, če je takrat Planica! Če pa si v času planiških skokov ne želimo mirnega vremena, potem pa res ne vem … Že slišim pripombe: »Če si še za svoj praznik ne znajo vremena po svojih željah ukrojiti!« Naj jim vrnem: »Ko bi si ga vsaj znali napovedati, bi bil uspeh!« Malo za šalo, čeprav morda nekateri mislijo, da je to resnica, ne šala.

Dejansko bo izziv točno napovedati vreme prav na dan meteorologov. Sicer bolj za zaključek tega dneva, a vendarle. V igri je namreč celo sneg! Ne ravno po nižinah, precej nizko pa. Hladna fronta bo izrazita. Padavine bodo intenzivne, ohladitev hitra in to je kot nalašč za hitro spuščanje meje sneženja. Sneg bo verjetnejši, če bo padavin več, kot če jih bo manj. In še enkrat, govorimo o meji sneženja nekje na okoli 600 m, morda tudi malo nižje. Meja sneženja pa ne pomeni, da bo tam tudi pobelilo ali da bo sneg ostal. Tla so namreč že kar topla, na začetku bo deževalo, tako da bo delež morebitnih snežnih padavin toliko manjši. Bolj kot morebitni sobotni večerni sneg bo trenutek resnice prineslo ponedeljkovo hladno jutro. Ampak v ponedeljek ne bo več Dan meteorologov.

Sploh pa, zakaj bi si meteorologi želeli mirno in sončno vreme za svoj dan? Ali ni morda celo bolj prav, da ravno na Dan meteorologov vreme pokaže bogato paleto svojih izraznih možnosti? Če že pozimi ni pogosto snežilo, naj pa vsaj na začetku pomladi.