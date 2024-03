Ni prvič, da bo imel Calcit Volley v finalu pokala Slovenije obe svoji članski ekipi, prvič pa bosta obe igrali proti kluboma iz Maribora. Kamniške odbojkarice bodo že štirinajstič do zdaj igrale proti bankirkam, medtem ko se Kamničani in Mariborčani, čeprav so do zdaj oboji že nekajkrat igrali v finalu pokalnega tekmovanja in tudi osvajali lovorike, v njem še niso srečali. So pa se minulo nedeljo, ko je v finalu srednjeevropske lige v Pliberku s 3:1 slavila kamniška ekipa, ki je v letošnji sezoni, v do zdaj že šestih medsebojnih tekmah, zmagala petkrat.

»Vse te zmage so nepomembne, kajti Maribor je ekipa, ki je sposobna igrati na zelo visoki ravni. V Pliberku je bilo v finalu pri njih čutiti nekaj več utrujenosti, saj so dan prej v polfinalu igrali pet nizov, mi le tri, kar se jim je najbolj poznalo pri servisu, ki je njihovo močno orožje. Če jim steče servis, so zelo neugodni, zato bo zelo pomembno, da bomo imeli dober sprejem,« kljub vsem zmagam v letošnji sezoni ostaja previden Mladen Kašić, trener kamniških odbojkarjev, ki je na klopi ACH Volleyja predlani že prišel do slovenske pokalne lovorike.

Brez nje je še vedno Uroš Planinšič. Ta je drugo sezono podajalec Calcit Volleyja, pred tem je bil igralec Maribora. Kamničani so sicer doslej štirikrat osvojili pokalno lovoriko, zadnjič pred tremi leti. S štirimi naslovi se lahko pohvalijo tudi Mariborčani, s katerimi je bil Uroš Planinšič leta 2021 državni prvak.

»Veliko igralcev Maribora je istih kot takrat, ko sem še sam igral zanj, isti je tudi trener, zato sem prepričan, da nam bodo želeli vrniti za poraz v nedeljo. Prav tako bodo želeli slovenski javnosti, predvsem pa sebi, dokazati, da ni naključje, da so prišli tako daleč. Mislim, da je kriza v naši igri preteklost, spet smo si vrnili nekaj samozavesti, toda zmaga v srednjeevropski ligi in sredina zmaga v Kanalu še nista zagotovilo, da bomo osvojili pokalno lovoriko,« je v svoji napovedi vendarle previden Uroš Planinšič, ki je na lanskem evropskem prvenstvu s slovensko reprezentanco osvojil bronasto kolajno.

»V Pliberku smo bili dejansko nekoliko utrujeni od polfinalne tekme z Dobljani, ampak to ne sme biti izgovor. Calcit je bil preprosto boljši in je zasluženo zmagal. Zgodba v Kopru bo popolnoma drugačna, naboj bo še večji, vemo pa tudi, da so Kamničani v vlogi favorita. Imajo večjo individualno kakovost, toda skušali bomo opraviti svoje delo, ne ozirajoč se na letošnje medsebojne tekme. Naredili bomo vse, da nasprotnika presenetimo, želimo igrati, kot znamo, in upam, da bo to dovolj, da dvignemo lovoriko. Če bi bile želje drugačne, bi bilo bolje, da ostanemo kar doma,« se ne predaja Sebastijan Škorc, trener Mariborčanov, ki so v polfinalu pokalnega tekmovanja v eni tekmi izločili branilca naslova, ACH Volley.

Med Kamničankami in Mariborčankami ni skrivnosti

S kar 19 pokalnimi naslovi se lahko pohvali ekipa Nove KBM Branika, od tega je do devetih prišla prav po zmagah nad odbojkaricami Calcit Volleyja, ki so pri štirih naslovih. Vse štiri so v finalu osvojile proti Mariborčankam, ekipi pa se v zadnjih 14 letih v finalu nista pomerili le leta 2015, ko je Luka Koper v polfinalu premagala Kamničanke. Do petih pokalnih naslovov je bankirke popeljal Bruno Najdič – tudi lani v Velenju – ki v letošnji sezoni uspešno vodi Kamničanke. Z njimi je v letošnji sezoni že šestkrat premagal mariborsko ekipo, prav tako je slavil v srednjeevropski ligi.

»Zame bo pomembno, kako bodo igralke delovale na igrišču, se pravi, da bodo zbrane, agresivne in da bodo v vsakem trenutku vedele, kaj je njihova naloga. Če bo vse to delovalo, bomo že naredili veliko delo. V zadnjem času Mariborčanke igrajo vse boljšo odbojko, kar me ne preseneča, saj že ves čas trdim, da imajo najboljšo ekipo v zadnjih treh, štirih sezonah, in zagotovo nas čaka težka tekma,« svoje nekdanje igralke spoštuje Bruno Najdič.

»Predvsem na servisu in sprejemu moramo biti agresivni od prve točke naprej in potem nam bo lažje igrati tudi proti njim. Vsi vemo, da se v finalu pokala igra le ena tekma, in lahko se zgodi karkoli,« pa se prve letošnje zmage nad Kamničankami, s katerimi bodo igrali tudi v finalu državnega prvenstva, nadeja Žiga Kos, trener Nove KBM Branika.