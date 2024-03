V tožbi, ki jo je vložilo tudi 17 ameriških zveznih držav, podjetju Apple očitajo, da je zaslužilo več sto milijard dolarjev, s tem ko je potrošnikom oteževalo prehod z iPhonov na cenejše pametne telefone in druge naprave.

V središču tožbe je Applova trgovina z aplikacijami, ki določa stroge in včasih nepregledne pogoje za podjetja in razvijalce, ki želijo doseči 136 milijonov ameriških uporabnikov telefonov iPhone. Po mnenju ameriškega ministrstva so bili ti pogoji oblikovani na način, da uporabnike Applovih naprav silijo, da ostanejo v njegovem ekosistemu in kupujejo drage iPhone.

»Potrošniki ne bi smeli plačevati višjih cen, ker podjetja kršijo protimonopolne zakone,« je dejal generalni državni tožilec Merrick Garland.

Apple je v izjavi zavrnil obtožbe in dejal, da so »napačne glede na dejstva in zakonodajo«. V kolikor bi bila tožba uspešna, bi to pomenilo »nevaren precedens, ki bi vladi omogočil, da se na silo vključi v oblikovanje tehnologije za ljudi«, so opozorili v podjetju.